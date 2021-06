Un trailer pour la bande originale d'Animal Crossing : New Horizons

Lorsque l'on joue les premières fois à Animal Crossing : New Horizons on n'a pas vraiment l'impression d'une bande originale marquante et extraordinaire... Cependant, avec le temps ou simplement en écoutant quelques morceaux du coffret collector 7 CD qui s'apprête à sortir au Japon, on se rend à quel point, c'est en réalité tout le contraire. Composés par Yasuaki Iwata, Masato Ohashi Yumi Takahashi, Sayaka Doi et Shinobu Nagata les morceaux d'Animal Crossing : New Horizons sont à l'image du jeu, agréables et tout en douceur... Pour vous en convaincre, un trailer vous en donne un aperçu ci-dessous . Vous pouvez aussi retrouvez tous les détails de ce coffret collector réunissant les musiques du jeu mais aussi toutes les "chansons" de Kéké, qui sort cette semaine au japon dans notre news spéciale. Notez que le coffret est disponible en précommande sur Amazon- voir notre lien partenaire.

