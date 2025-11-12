SUPER MARIO GALAXY, Le Film : Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct spécial

Attention ! Méga-trip "on retombe en enfance" ! On écarquille les yeux et on s'évade, la tête dans les étoiles avec le SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé ce jour (à voir et revoir ICI).

Retrouvez ci-dessous, les infos importantes à retenir de ce Direct.

Toutes les infos du SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECTdu 12 novembre 2025

Miyamoto commence, et Chris Meledandri (d'Illumination) enchaîne. Il l'assure, le résultat est époustouflant.

Actuellement, Illumination termine l'animation du film.

Premier aperçu du film : Bowser s'éclate en peignant un Mario squelette... mais surprise, il est toujours tout petit (suite à la fin du précédent film) Bowser semble mener une "petite" vie tranquille prisonnier de Mario et Luigi mais est toujours accroc à la princesse Peach et Toad s'envolent façon Mario Galaxy Une course de moto dans le désert Une pyramide à l'envers issue de Super Mario Odyssey Peach est toujours très forte en kung-fou Bowser Jr débarque pour sauver son papa "Princesse" Harmonie est de la partie. Avec sa baguette magique, elle aussi est hyper forte... Elle envoie valdinguer un gros robot issu de Super Mario Galaxy 2



En plus des acteurs et actrices du premier film, deux nouvelles "vedettes" intègrent le casting : Brie Larson reprend du service (après le fiasco du film The Marvels) dans le rôle d'Harmonie/Rosalina Quand à Bowser Jr, il est interprété par... Bernie Safdie ! Peu connu, en France en tout cas. A priori, c'est un acteur, producteur, réalisateur, monteur, etc.

Chris Black fait son petit numéro et clame qu'il adore le jeu Super Mario Galaxy , le "meilleur jeu de tous les temps"

D'autres infos sur le film seront partagées sur Nintendo Today!

Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

