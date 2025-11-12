Nintendo

SUPER MARIO GALAXY, Le Film : Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct spécial

Par rifraff - Il y a 11 minutes

Attention ! Méga-trip "on retombe en enfance" ! On écarquille les yeux et on s'évade, la tête dans les étoiles avec le SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé ce jour (à voir et revoir ICI).

Retrouvez ci-dessous, les infos importantes à retenir de ce Direct.

Toutes les infos du SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECTdu 12 novembre 2025

  • Miyamoto commence, et Chris Meledandri (d'Illumination) enchaîne. Il l'assure, le résultat est époustouflant.
  • Actuellement, Illumination termine l'animation du film.
  • Premier aperçu du film :
    • Bowser s'éclate en peignant un Mario squelette... mais surprise, il est toujours tout petit (suite à la fin du précédent film)
    • Bowser semble mener une "petite" vie tranquille prisonnier de Mario et Luigi mais est toujours accroc à la princesse
    • Peach et Toad s'envolent façon Mario Galaxy
    • Une course de moto dans le désert
    • Une pyramide à l'envers issue de Super Mario Odyssey
    • Peach est toujours très forte en kung-fou
    • Bowser Jr débarque pour sauver son papa
    • "Princesse" Harmonie est de la partie. Avec sa baguette magique, elle aussi est hyper forte...
    • Elle envoie valdinguer un gros robot issu de Super Mario Galaxy 2

  • En plus des acteurs et actrices du premier film, deux nouvelles "vedettes" intègrent le casting :
    • Brie Larson reprend du service (après le fiasco du film The Marvels) dans le rôle d'Harmonie/Rosalina
    • Quand à Bowser Jr, il est interprété par... Bernie Safdie ! Peu connu, en France en tout cas. A priori, c'est un acteur, producteur, réalisateur, monteur, etc.
  • Chris Black fait son petit numéro et clame qu'il adore le jeu Super Mario Galaxy, le "meilleur jeu de tous les temps"
  • Bowser Jr "remplacera Bowser (miniaturisé) et on voit Harmonie raconter l'histoire de la princesse Peach aux Lumas
  • D'autres infos sur le film seront partagées sur Nintendo Today!

Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

