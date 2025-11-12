Nintendo
SUPER MARIO GALAXY, Le Film : Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct spécial
Par rifraff - Il y a 11 minutes
Attention ! Méga-trip "on retombe en enfance" ! On écarquille les yeux et on s'évade, la tête dans les étoiles avec le SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé ce jour (à voir et revoir ICI).
Retrouvez ci-dessous, les infos importantes à retenir de ce Direct.
Toutes les infos du SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECTdu 12 novembre 2025
- Miyamoto commence, et Chris Meledandri (d'Illumination) enchaîne. Il l'assure, le résultat est époustouflant.
- Actuellement, Illumination termine l'animation du film.
- Premier aperçu du film :
- Bowser s'éclate en peignant un Mario squelette... mais surprise, il est toujours tout petit (suite à la fin du précédent film)
- Bowser semble mener une "petite" vie tranquille prisonnier de Mario et Luigi mais est toujours accroc à la princesse
- Peach et Toad s'envolent façon Mario Galaxy
- Une course de moto dans le désert
- Une pyramide à l'envers issue de Super Mario Odyssey
- Peach est toujours très forte en kung-fou
- Bowser Jr débarque pour sauver son papa
- "Princesse" Harmonie est de la partie. Avec sa baguette magique, elle aussi est hyper forte...
- Elle envoie valdinguer un gros robot issu de Super Mario Galaxy 2
- En plus des acteurs et actrices du premier film, deux nouvelles "vedettes" intègrent le casting :
- Brie Larson reprend du service (après le fiasco du film The Marvels) dans le rôle d'Harmonie/Rosalina
- Quand à Bowser Jr, il est interprété par... Bernie Safdie ! Peu connu, en France en tout cas. A priori, c'est un acteur, producteur, réalisateur, monteur, etc.
- Chris Black fait son petit numéro et clame qu'il adore le jeu Super Mario Galaxy, le "meilleur jeu de tous les temps"
- Bowser Jr "remplacera Bowser (miniaturisé) et on voit Harmonie raconter l'histoire de la princesse Peach aux Lumas
- D'autres infos sur le film seront partagées sur Nintendo Today!
Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026
