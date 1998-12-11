LEGO THE LEGEND OF ZELDA : un nouveau set Ocarina of Time avec Ganondorf officialisé en 2026 - Aperçu
Décidément, ce n'est pas un jour férié pour Nintendo. Mise à jour des Switch et de PIKMIN 4, annonce d'un Nintendo DIRECT sur le film Mario Galaxy, des infos sur Pokémon Pokopia...
Et voilà que Nintendo tease un nouveau set LEGO THE LEGEND OF ZELDA pour 2026.
Dans un court teaser publié sur les réseaux, on voit la minifig Link accompagnée de Navi face à une ombre géante, sans doute celle de Ganondorf... En arrière plan, on reconnait vaguement Zelda dans sa belle robe de princesse...
A priori, un nouvel ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA s'inspirant du classique de la N64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est en approche avec, à priori, Ganondorf en guest.
Une déduction raccord avec des rumeurs qui courent depuis plusieurs semaines et claironnent qu'un set nommé (provisoirement) "Ocarina of Time Ganondorf Diorama", constitué de 1 003 pièces (et numéroté 77093 ) sortira le 1er mars 2026.
S'il faudra évidemment attendre une annonce officielle, cela semble en tout cas bien parti pour retrouver les héros de la Legend dans un set (sûrement) plus accessible que l'ensemble 18+, Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 constitué de 2500 pièces et vendu actuellement pour la modique somme de 300€.
En attendant d'autres détails, retrouvez le teaser de cet ensemble sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.
Lire aussi : LEGO Super Mario World : aperçu du nouveau set 18+ avec Mario et Yoshi en pixel art
Lire aussi :
- LEGO ANIMAL CROSSING en images et en détails - prix et date de sortie
- LEGO Zelda : le set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 - Date de sortie, prix et détails
- Une magnifique plante Piranha en LEGO s'expose
- LEGO SUPER MARIO : Bowser et sa Cadillac
- LEGO Game Boy : un coup d'œil sur le nouveau set LEGO 18+
,
Et toujours :
- Pikmin 4 : la grosse mise à jour est disponible
- Détail de la mise à jour 21 0.0 sur Nintendo Switch 1 et 2
- Un Super Mario GALAXY, Le film DIRECT annoncé - Tous les détails
- Calendrier de sorties de jeu 2025-2026 sur Switch 1 et Switch 2
- Pokémon POKOPIA : détails, prix et poids du jeu dévoilés
- Pokémon POKOPIA sera le premier jeu Nintendo à utiliser une carte clé de jeu
- Pokémon POKOPIA dévoile sa date de sortie et annonce un nouveau trailer de 10 minutes
« Sais-tu bien qui je suis ?! » #LEGO #Zelda pic.twitter.com/GYUIAYe9pm— Nintendo France (@NintendoFrance) November 11, 2025