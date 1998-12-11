LEGO THE LEGEND OF ZELDA : un nouveau set Ocarina of Time avec Ganondorf officialisé en 2026 - Aperçu

Décidément, ce n'est pas un jour férié pour Nintendo. Mise à jour des Switch et de PIKMIN 4, annonce d'un Nintendo DIRECT sur le film Mario Galaxy, des infos sur Pokémon Pokopia...

Et voilà que Nintendo tease un nouveau set LEGO THE LEGEND OF ZELDA pour 2026 .

Dans un court teaser publié sur les réseaux, on voit la minifig Link accompagnée de Navi face à une ombre géante, sans doute celle de Ganondorf... En arrière plan, on reconnait vaguement Zelda dans sa belle robe de princesse...

A priori, un nouvel ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA s'inspirant du classique de la N64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est en approche avec, à priori, Ganondorf en guest.

« Sais-tu bien qui je suis ?! » #LEGO #Zelda

Une déduction raccord avec des rumeurs qui courent depuis plusieurs semaines et claironnent qu'un set nommé (provisoirement) "Ocarina of Time Ganondorf Diorama", constitué de 1 003 pièces (et numéroté 77093 ) sortira le 1er mars 2026 .

S'il faudra évidemment attendre une annonce officielle, cela semble en tout cas bien parti pour retrouver les héros de la Legend dans un set (sûrement) plus accessible que l'ensemble 18+, Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 constitué de 2500 pièces et vendu actuellement pour la modique somme de 300€ .

En attendant d'autres détails, retrouvez le teaser de cet ensemble sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

