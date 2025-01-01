Pokémon Pokopia dévoile sa date de sortie et annonce un nouveau trailer de 10 minutes - Tous les détails

Quand Pokémon rencontre Minecraft et Animal Crossing, cela donne Pokémon Pokopia, un titre au potentiel commercial énorme qui pourrait bien devenir un des best-sellers de la Nintendo Switch 2.

Dévoilé lors du Nintendo Direct de septembre dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Pokémon Pokopia développé conjointement avec Koei Tecmo, reste cependant assez mystérieux... Pas de panique cependant puisqu' un nouveau trailer de 10 minutes devrait être diffusé le 13 novembre à 15h (heure de Paris).

En attendant, Nintendo et The Pokémon Company viennent d'officialiser la date de sortie du titre.

Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Le tout premier jeu de simulation de vie de la franchise Pokémon, Pokémon Pokopia, sortira sur Nintendo Switch 2 en 2026. Sous la forme d’un Métamorph transformé en humain, vous pourrez ramasser du bois, de la roche et d’autres matériaux qui serviront à vous construire un nid douillet. Métamorph peut apprendre des capacités d’autres Pokémon et les utiliser pour construire votre petit coin de paradis Pokémon. Par exemple, avec Feuillage de Bulbizarre, il peut ajouter une touche de verdure au paysage, et avec Pistolet à O de Carapuce, il peut arroser les plantes. Plus votre environnement sera luxuriant et accueillant, plus vous verrez de Pokémon apparaître. Savourez les plaisirs simples de la vie : construisez des meubles, faites pousser des légumes et bâtissez des logis pour vous et pour les autres Pokémon. Après une dure journée de labeur, glissez-vous dans votre lit pour un repos bien mérité. L’heure de la journée et la météo suivent un cycle naturel qui baignera votre utopie dans différentes atmosphères. Plus d’informations seront publiées ultérieurement sur Pokémon Pokopia.

