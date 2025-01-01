Pokémon Pokopia : nouveau trailer 10 minutes avec des séquences inédites
Comme prévu, Pokémon Pokopia s'est dévoilé aujourd'hui avec de nombreuses séquences de gameplay inédites.
Vous y découvrirez quelques compétences du héros du jeu (un Métamorph transformé en être humain) qui avec les capacités des autres Pokémon devra redonner vie à un monde perdu, afin d 'en faire un véritable petit paradis pour Pokémon.
Le jeu a l'air très riche et assez surprenant avec une belle direction artistique. Par ailleurs, lorsque l'obscurité s'abat sur le petit monde de Pokémon Pokopia, une nouvelle forme "singulière" de Pokémon (sans couleurs) semble apparaître...
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.
Pour rappel, Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Incarnez un Métamorph et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Il y a tant à faire, comme collecter des baies, des pierres et du bois, construire des meuble, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des domiciles pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.
