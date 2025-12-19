Pokémon Pokopia - Des micro-transactions présentes dans le jeu ?

Si son annonce avait créé la surprise de par son genre atypique, Pokémon Pokopia n'en reste pas moins un titre qui fait parler de lui en ce moment. Si l'on retient surtout dernièrement le fait que le titre sera le premier jeu édité par Nintendo proposé en format Game Key, une autre petite douche froide est également présente sur la boutique en ligne My Nintendo Store.

À côté du PEGI 3, nous pouvons voir apparaître une icône de carte bleue, qui est celle des achats intégrés. Voici la définition officielle de cette icone selon l'organisme :

Le jeu propose d'acquérir des bonus (vies, armes, tenues supplémentaires, etc.) contre de l'argent réel (pouvant être sous forme de loot boxes, micropaiements, ...)

Ne reste plus qu'à voir ce qu'il en sera réellement, car nous n'avons toujours pas d'info précises sur son contenu à l'heure actuelle sur le titre, hormis la date de sortie calée au 5 mars 2026 .

Source : Nintendo