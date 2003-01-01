Pokémon Pokopia sera le premier jeu Nintendo à utiliser une carte clé de jeu

Alors que Pokémon Pokopia vient de dévoiler sa date de sortie et qu'un nouveau trailer est attendu jeudi (voir ici pour les détails), on découvre que la version physique du jeu sera une carte clé de jeu.

L'info vient d'une vidéo officielle de Nintendo détaillant les spécificités des cartes clé de jeu en prenant en exemple Pokémon Pokopia.

Si cela se confirme, ce serait une première pour un jeu édité par Nintendo Jusqu'à présent tous les jeux publiés par Nintendo ont eu droit à une sortie sur cartouche "complète"- même un titre comme Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau avec ses 42,8 Go !

Alors est-ce le début d'une logue série ou une exception, seul l'avenir nous le dira.

En attendant, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Lire aussi :

,

Un Super Mario GALAXY, Le film DIRECT annoncé - Tous les détails

Lire aussi :

Source : Youtube