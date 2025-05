Nintendo SWITCH 2 : les développeurs n'auraient le choix qu'entre des cartouches de 64 Go ou des cartes clé de jeu

Parmi les nouveautés les plus controversées de la Nintendo SWITCH 2, les "cartes clé de jeu" (ou "game key") focalisent pas mal l'attention des joueurs (avec le prix de la console jugé trop élevé...)

Pour mémoire, il s'agit de "cartouches vides" qui ne contiennent pas de données mais servent de "clé" pour télécharger les jeux dans sa console mais aussi, ensuite, pour les lancer. Pour plus de détails, nous vous avons fait un article spécial dans lequel la rédaction de NM vous livre son avis.

Suite a un leak révélant, à priori, l'existence d'un jeu exclusif Nintendo SWITCH 2 développé par Arc System Works sous Unreal Engine 5 et qui pourrait sortir en novembre , d'autres infos ont fuité concernant ses fameuses "cartes clé de jeu".

S'il y a autant de jeux tiers qui proposent ce format, ce serait tout simplement parce que Nintendo ne leur laisserait pas vraiment le choix. En effet, d'après ces rumeurs, il n'y aurait que deux options pour sortir un jeu en physique sur Nintendo SWITCH 2 : soit en passant par une cartouche de 64 Go soit en optant pour la carte clé de jeu.

Cela parait un peu étrange mais il semblerait que contrairement aux jeux Nintendo Switch 1, les développeurs ne puissent pas opter pour des cartouches de 2 Go , 4 Go , 8 Go , 16 Go et 32 Go pour un jeu Nintendo SWITCH 2.

C'est soit une cartouche de 64 Go , soit une carte clé de jeu.

Sachant que plus la taille de la cartouche est grande plus son prix est élevé, on peut penser que le coût d'une cartouche 64 Go soit dissuasif pour certains éditeurs qui préfèrent alors se tourner vers la carte clé de jeu (sans doute moins chère) ou l'option numérique (via un code ou une sortie sur l'eShop).

Gardez en tête que pour l'instant, il ne s'agit que d'infos non vérifiées mais en attendant d'en apprendre plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Les cartes clé de jeu de la NSW2 : bon compromis ou arnaque ?

