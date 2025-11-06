Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dévoile son poids imposant sur l'eShop de la Nintendo Switch 2

Encore un peu de patience. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera là, d'ici quelques jours sur Nintendo Switch 2.

En attendant, la fiche eShop du jeu vient d'être mise à jour, dévoilant une surprise de poids.

En effet, on découvre que ce nouvel opus pèsera près de 42,8 Go sur l'eShop !

Pour comparaison, le premier Hyrule Warriors occupait près de 7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de la Wii U et 12,9 Go dans sa Definitive Edition sur Switch.

Quant à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, initialement sorti sur Nintendo Switch, il y a près de 5 ans (déjà), c'était seulement, 11,3 Go !

Autant dire qu'avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, on change d'échelle.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo