Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dévoile son poids imposant sur l'eShop de la Nintendo Switch 2
Encore un peu de patience. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera là, d'ici quelques jours sur Nintendo Switch 2.
En attendant, la fiche eShop du jeu vient d'être mise à jour, dévoilant une surprise de poids.
En effet, on découvre que ce nouvel opus pèsera près de 42,8 Go sur l'eShop !
Pour comparaison, le premier Hyrule Warriors occupait près de 7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de la Wii U et 12,9 Go dans sa Definitive Edition sur Switch.
Quant à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, initialement sorti sur Nintendo Switch, il y a près de 5 ans (déjà), c'était seulement, 11,3 Go !
Autant dire qu'avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, on change d'échelle.
Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
HYRULE WARRIORS: Les Chroniques du Sceau présente ses personnages
Et toujours :
- POKEMON PRESENTS du 22 juillet 2025 : tous les détails
- NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 31 JUILLET 2025 : toutes les infos
- TOUS LES DETAILS DE L'INDIE WORLD - AOUT 2025
- Toutes les infos de l'Opening Night Live de la gamescom 2025
- TOUTES LES INFOS DU KIRBY AIR RIDERS DIRECT