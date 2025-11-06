Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Nintendo présente les personnages de l'exclusivité Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est l'un des gros titres de la Nintendo Switch 2 cette année .

La sortie est prévue le mois prochain mais en attendant, Nintendo présente les personnages du jeu sur ses réseaux. On vous les avait déjà présenté rapidement mais désormais nous avons les noms français ainsi que quelques détails officiels.

Zelda sera l'héroïne de cette nouvelle aventure se déroulant dans l'univers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mais elle pourra compter sur le soutien de nombreux personnages, nouveaux et anciens. Retrouvez ci-dessous la présentation de ces personnages ainsi que les images publiées par Nintendo.

Il reste encore quelques mystères mais, évidemment, on découvrira tout ceci manette en main, très prochainement...

Présentation des personnages d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Raphica , Sage du vent, est un vif guerrier et le chef des Piafs. En dépit de son attitude distante, il est un allié prévenant et loyal.

Agraston, Sage du feu, est le chef de tous les Gorons. Costaud, calme et réfléchi, il se bat de toutes ses forces pour ses compagnons.

Qia , Sage de l'eau, est également la reine des Zoras et une habile guerrière qui inspire son peuple par sa bravoure et sa détermination au combat.

Ganondorf est le seul homme né depuis un siècle au sein du peuple gerudo, et désigné chef en vertu des coutumes de celui-ci.

Mineru , sœur aînée de Rauru, est une spécialiste du savoir soneau. On la trouve souvent dans son atelier, faisant entre autres des recherches sur les Golems soneaus. Elle possède une pierre occulte et peut séparer son âme de son corps.

Voici Lenalia, Dame de la cour du château d'Hyrule et suivante de Zelda. Sous ses airs tranquilles, elle est redoutablement efficace, ce qui lui vaut la confiance de Rauru.

Sonia est la fondatrice et le reine d'Hyrule aux côtés de Rauru, qu'elle soutient en lui prodiguant son infinie sagesse. Elle possède une pierre occulte et maîtrise le pouvoir du temps.

Rauru est le fondateur et le premier roi d'Hyrule. Faisant partie des derniers survivants du peuple soneau descendu des cieux, il possède une pierre occulte et maîtrise le pouvoir de la lumière.

Princesse d'Hyrule venue d'une lointaine époque, Zelda cherche désormais un moyen de rentrer chez elle.

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

