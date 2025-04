KOEI TECMO annonce NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition et WILD HEARTS S sur Nintendo Switch 2

Les tiers continuent tranquillement leur annonce de portages sur Nintendo Switch 2. Après l'annonce de leur exclusivité Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, KOEI TECMO a également confirmé l'arrivée de deux autres titres sur la nouvelle console de Nintendo : NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition qui sera disponible au lancement de la Nintendo Switch le 5 juin, et WILD HEARTS S qui sera disponible quant à lui le 25 juillet 2025.

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition

Point culminant des 40 ans d'histoire de la série, les utilisateurs peuvent tenter d'accomplir l'ambition inachevée de Nobunaga Oda d'unifier le Japon à travers une série de stratégies de guerre et de diplomatie qui s'intensifient. Optimisé pour la console Nintendo Switch 2, y compris les commandes de souris Joy-Con 2, le jeu propose non seulement les DLC du titre original, mais aussi six nouveaux scénarios ainsi que des batailles décisives en apothéose. Les joueurs pourront lancer des offensives conjointes avec leurs alliés, percer les lignes de front en route vers les châteaux ennemis, et nommer des officiers pour influencer les stratégies politiques et économiques tout en expérimentant la vie d'un daimyo à l'époque troublée de la période des États en guerre, le Japon du XVIe siècle. NOBUNAGA'S AMBITION : Awakening Complete Edition sera également disponible sur PlayStation®5.