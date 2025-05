Creator's Voice - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau à l'honneur dans le dernier épisode

La série Creator's Voice de Nintendo vient de se voir gratifier d'un nouvel opus destiné à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Après un premier opus paru sur Wii U et et sur Nintendo Switch et L'ère du Fléau qui nous comptait un passé alternatif de l'histoire de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront bientôt découvrir les péripéties de Zelda lors de son retour dans le passé dans l'intrigue de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les développeurs ont ainsi profiter de ces quelques minutes pour nous expliquer rapidement l'intrigue de l'opus, ainsi que les possibilités offertes par la nouvelle console de Nintendo. En attendant la sortie du jeu, attendue dans le courant de l'hiver 2025, nous vous laissons découvrir cette vidéo ci-dessous.