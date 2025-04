Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se dévoile sur Nintendo Switch 2

C'est une annonce que l'on avait pas vu arriver. Si à la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, beaucoup de joueurs ont été déçu de ne pouvoir suivre les aventures de Zelda lors de son voyage dans le passé, le partenariat entre Nintendo et Koei Tecmo devrait pouvoir régler cela. Après Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau, la bataille contre les forces du mal reprendra de plus belle avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Nous y retrouverons ainsi Zelda en proie aux affrontements avec Ganon, à l'époque où il n'avait pas encore été scellé par Rauru. Est-ce qu'ils suivront la trame officielle de l'histoire, ou est-ce qu'ils prendront des libertés comme pour L'Ère du Fléau, cela reste à voir. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu pour cet hiver sans plus de précisions sur Nintendo Switch.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est un nouveau titre de la série Hyrule Warriors, développé par KoeiTecmo Games avec le soutien de Nintendo. Le jeu propose des batailles épiques contre des hordes d'ennemis et conte l'histoire inédite de la Guerre du Sceau, qui a eu lieu dans le lointain passé d'Hyrule et qui a conduit aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les fans de la série Legend of Zelda qui ont joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild ainsi qu'à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pourront y découvrir le frisson du combat ainsi que suivre le récit canonique des événements auxquels ont assisté la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que d'autres personnages familiers. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.