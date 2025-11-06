Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'offre une nouvelle mise à jour de contenu sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau continue encore de s'étoffer au fil de diverses mise à jour. Nintendo a en effet confirmé ce jour qu'une nouvelle mise à jour serait disponible gratuitement à partir du 27 novembre . Si nous n'avons pas encore les informations détaillées sur le contenu embarqué, nous savons déjà que nous aurons le droit à de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits et quelques nouveautés encore non dévoilées. En attendant de voir les nouveautés ce jeudi en mettant à jour notre jeu, nous vous laissons visionner les images accompagnant cette annonce ci-dessous.

Une mise à jour gratuite pour #HyruleWarriors : Les Chroniques du Sceau fait son arrivée le 27 novembre, avec de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits, et bien plus encore ! pic.twitter.com/YenmwbyZYe — Nintendo France (@NintendoFrance) November 25, 2025