Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'offre une nouvelle mise à jour de contenu sur Nintendo Switch 2

Par ggvanrom - Il y a 12 heures

Disponible depuis le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau continue encore de s'étoffer au fil de diverses mise à jour. Nintendo a en effet confirmé ce jour qu'une nouvelle mise à jour serait disponible gratuitement à partir du 27 novembre. Si nous n'avons pas encore les informations détaillées sur le contenu embarqué, nous savons déjà que nous aurons le droit à de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits et quelques nouveautés encore non dévoilées. En attendant de voir les nouveautés ce jeudi en mettant à jour notre jeu, nous vous laissons visionner les images accompagnant cette annonce ci-dessous.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nintendo
Koei Tecmo

  • 06 novembre 2025
  • 06 novembre 2025
  • 06 novembre 2025

Sur le même sujet

8
Image news
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dévoile une nouvelle ba...
0
Image news
KOEI TECMO annonce NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Editio...
3
Image news
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se lance sur Nintendo S...