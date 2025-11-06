Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : nouvelles images et nouveaux détails du nouveau Zelda Musô

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est l'une des exclusivités de la Nintendo Switch 2 en cette fin d'année 2025 qui (déjà) se profile à l'horizon. Ce nouveau jeu nous permettra de retrouver l'univers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec ses lieux emblématiques et ses personnages phares, à la sauce musou.

Le jeu nous permettra aussi de découvrir de nouveaux personnages dont ceux que Koei Tecmo vient tout juste de dévoiler et que vous pouvez retrouver en images sur cette page (grâce à Nintendo Everything qui les a repérées).

En prime, une traduction (approximative) de la présentation de ces nouveaux personnages. Notez que pour le moment, les noms US et Fr ne sont pas connus et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Argusta : Le chef de la tribu Goron. Il est intelligent et généreux. Il connaît Rauru depuis longtemps et est un ami proche.

: Le chef de la tribu Goron. Il est intelligent et généreux. Il connaît Rauru depuis longtemps et est un ami proche. Kia : Une princesse Zora experte en arts martiaux, sa bravoure au combat inspire le peuple qu'elle dirige.

: Une princesse Zora experte en arts martiaux, sa bravoure au combat inspire le peuple qu'elle dirige. Krafika : Chef de la tribu Piaf et guerrier inventif. Ses paroles et ses actes sont souvent difficiles à comprendre, mais au fond, il se soucie de ses amis et est loyal.

: Chef de la tribu Piaf et guerrier inventif. Ses paroles et ses actes sont souvent difficiles à comprendre, mais au fond, il se soucie de ses amis et est loyal. Ardi : Une guerrière au grand cœur qui unit la tribu Gerudo. Elle obéit au chef de la tribu, Ganondorf, conformément au code de la tribu Gerudo.

: Une guerrière au grand cœur qui unit la tribu Gerudo. Elle obéit au chef de la tribu, Ganondorf, conformément au code de la tribu Gerudo. Lanaria : La servante de Zelda. Bien que douce, elle est rapide au travail et jouit de la confiance de Rauru. Passionnée par le mysticisme, elle porte toujours son livre de records sur elle.

En attendant d'autres précisions, retrouvez une vidéo de gameplay du jeu et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Et toujours :