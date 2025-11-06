Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : toutes les notes et tous les tests

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau vient de sortir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, et forcément les tests du jeu se multiplient sur le net.

Globalement, c'est plutôt positif même si certains pointent du doigt une trop grande facilité et une boucle de jeu trop redondante. Mais qu'en est-il exactement ? A NM, on a tranché, le jeu est très bon et vaut un joli 8,5 sur 10 .

Quant à la presse en général, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui a été publié ces derniers jours avec notre revue de tests exclusive. Comme d'habitude, retrouvez une citation du test, sa note et un lien pour lire la critique. Enjoy.

Revue des tests d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2

Nintendo-Master.com : 8,5/10

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est la quintessence de la série (musou). Enrichissant son gameplay comme jamais, le rendant plus nerveux mais aussi plus impressionnant avec parfois un florilège d’effets à l’écran, il nous a accrochés du début à la fin, au point de le finir à 100 %.

Lire notre test complet ICI

Notre petit tour d'horizon des tests concernant Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2 est terminé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est disponible depuis le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, lire notre test complet.

Lire aussi : Le nouvel HYRULE Warriors passe sur le grill de Digital Foundry

Et toujours :