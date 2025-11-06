Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : toutes les notes et tous les tests
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau vient de sortir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, et forcément les tests du jeu se multiplient sur le net.
Globalement, c'est plutôt positif même si certains pointent du doigt une trop grande facilité et une boucle de jeu trop redondante. Mais qu'en est-il exactement ? A NM, on a tranché, le jeu est très bon et vaut un joli 8,5 sur 10.
Quant à la presse en général, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui a été publié ces derniers jours avec notre revue de tests exclusive. Comme d'habitude, retrouvez une citation du test, sa note et un lien pour lire la critique. Enjoy.
Revue des tests d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2
Nintendo-Master.com : 8,5/10
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est la quintessence de la série (musou). Enrichissant son gameplay comme jamais, le rendant plus nerveux mais aussi plus impressionnant avec parfois un florilège d’effets à l’écran, il nous a accrochés du début à la fin, au point de le finir à 100 %.
- Nintendo Life : 9/10 - "un équilibre parfait entre une histoire captivante et des combats de haut niveau dotés d'une profondeur remarquable " - Lire le test complet ICI
- Nintendo-Town : 8,8/10 - "On ne peut que vous le conseiller si vous aimez les Musou, Zelda ou simplement éclater des hordes de monstres dans un écrin sublime. " - Lire le test complet ICI
- JeuxVideo.com : 8,5/10 - "Les Chroniques du Sceau transpire le Zelda, même sans Nintendo au développement et au final et reste divertissant du début à la fin " - Lire le test complet ICI
- Puissance-Nintendo : 17/20 - "on peut dire qu'on a énormément apprécié parcourir ce royaume d'Hyrule au fil des années mais une lassitude s'installe peut-être autour de cette version du royaume " - Lire le test complet ICI
- Journal du Geek : 8/10 - " Il faut attendre la seconde moitié du jeu, ou opter d’emblée pour les modes de difficulté supérieurs, pour ressentir un semblant de challenge " - Lire le test complet ICI
- Gamespot : 7/10 - "en corrigeant les problèmes de performance de son prédécesseur" le jeu "marque un point culminant pour la série" - Lire le test complet ICI
- Gamekult : 7/10 - "une expérience complète et maîtrisée qui ne pèche que par une trop grande facilité et quelques problèmes de lisibilité " - Lire le test complet ICI
- Gameblog : 7/10 - "un jeu d’action généreux et vraiment agréable " ..."malgré l’austérité de ses menus, les choix curieux de game design et la redondance inhérente au genre " - Lire le test complet ICI
- GamesRadar+ : 3/5 - " les conceptions étouffantes des champs de bataille et des missions deviennent ennuyeuses, ce qui empêche le jeu de déployer toute sa magie " - Lire le test complet ICI
- Metro UK : 2/5 - "Incroyablement répétitif, terriblement superficiel et inutilement facile, c'est la chose la moins intéressante à faire avec Zelda sur la Switch 2" - Lire le test complet ICI
Notre petit tour d'horizon des tests concernant Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2 est terminé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.
Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est disponible depuis le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, lire notre test complet.
Lire aussi : Le nouvel HYRULE Warriors passe sur le grill de Digital Foundry
Et toujours :