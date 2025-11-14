Nintendo SWITCH 2 : les meilleurs jeux de novembre 2025

Et nous voilà déjà en novembre 2025 . Les fêtes se profilent à l'horizon et les jeux qui égayeront les fêtes se bousculent dans les étals et sur l'eShop.

Pour vous aider à vous préparer au mieux, retrouvez notre sélection des nouveaux jeux à ne pas manquer sur les consoles Nintendo Switch, et plus particulièrement sur Nintendo Switch 2.

Sélection des jeux à venir sur consoles Nintendo Switch en novembre 2025

Let's Sing 2026 - Le 04 novembre

Le jeu de karaoke revient pour une nouvelle salve de chansons récentes (ou moins récentes). Désormais, plus besoin de micro puisque son portable peut suffire.

Le championnat du monde des soirées karaoke revient avec Let's Sing 2026, ton billet pour des soirées hilarantes et des performances inoubliables. Que tu échauffes juste tes cordes vocales en solo, que tu fasses équipe en duo ou que tu rivalises de talent avec des amis, Let's Sing 2026 offre une playlist imbattable et un divertissement sans fin ! Avec 40 chansons à succès allant des hits modernes aux classiques intemporels, il y en a pour tous. Aya Nakamura – Copines

Pierre Garnier – Ceux qu'on était

Louane – La pluie

THEODORT – Wayeh

-Selena Gomez – Single Soon

Soprano – Mon précieux

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

... et bien d'autres encore ! Caractéristiques principales : Chante avec les vidéos officielles pour une expérience authentique

4 modes de jeu palpitants en solo ou en groupe

Jusqu'à 4 joueurs – parfait pour animer des soirées ou des moments en famille

Utilise ton smartphone comme micro avec l'application compagnon gratuite

1 mois de Passe VIP gratuit inclus – débloque plus de 180 chansons supplémentaires

Que tu sois un débutant ou un pro du karaoke, Let's Sing 2026 t'invite à briller sur scène. Prépare-toi à faire le show !

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau – Le 6 novembre

En 2025 , le nouveau Zelda n'est pas un Zelda mais un nouvel opus d'Hyrule Warriors dans le monde de Tears of The Kingdom. La princesse Zelda mène la danse dans ce nouvel épisode qui s'annonce explosif.

Plongez au cœur du conflit qui a conduit à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Vivez les batailles épiques de la guerre du Sceau dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Prenez les armes et incarnez la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que de nombreux héros légendaires pour défendre l'ancienne Hyrule face à l'invasion du roi démon Ganondorf et révéler d'anciennes vérités qui n'ont été qu'effleurées dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Battez-vous pour l'ancienne Hyrule. La princesse Zelda n'est pas seule dans ce conflit ! Mineru, le roi Rauru et de tout nouveaux protagonistes prennent aussi les armes pour faire face aux forces de Ganondorf. Affrontez des hordes d'ennemis Parcourez Hyrule de bout en bout, explorez ses profondeurs sinistres, et déchaînez de spectaculaires attaques pour terrasser de puissants boss et les légions qui les accompagnent.

Faites appel aux artéfacts soneaus ainsi qu'aux capacités uniques de chaque protagoniste pour vous emparer de la victoire. Utilisez un déverseur pour retirer la vase, un lance-flamme pour brûler vos ennemis, des bombes à retardement et bien plus encore !

Unissez-vous à un allié à proximité pour déchaîner de puissantes attaques synchro. Selon le duo formé, les attaques synchro peuvent causer de lourds dégâts ou produire différents effets qui vous aideront à renverser le cours de la bataille. Jouez à deux en local Que ce soit écran scindé sur la même console, ou bien en local ou en ligne sur deux consoles via GameShare*, faites équipe afin de couvrir davantage de terrain et mener l'assaut sur deux fronts séparés, ou combattez ensemble pour anéantir les troupes ennemies. Compatibilité amiibo Vous pouvez utiliser les amiibo (vendus séparément) de la série The Legend of Zelda pour obtenir des ressources et des objets qui pourront vous aider dans votre quête ! Bonus additionnels Si des données de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et/ou Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sont présentes sur votre console, vous pouvez respectivement recevoir l'épée de garde d'élite et/ou l'espadon de garde d'élite depuis la carte d'Hyrule après avoir accompli la mission « Une tempête hurlante ».

Dinkum – Le 6 novembre (jeu Nintendo Switch)

Simulation, aventure et survie sont au programme de ce nouveau jeu eShop que vous pouvez tester grâce à une demo gratuite à télécharger ICI. Notez que cette démo vous permet d'obtenir un costume Battlegrounds à utiliser ensuite dans le jeu complet.

Salut ! Prends tes outils, recueille des ressources et construis ta ville en compagnie d'amis tout en profitant du charme de Dinkum. Jeu de simulation de survie aux possibilités infinies Plante des cultures, élève des animaux et construis la ferme de tes rêves, ou parcours l'île à ton rythme pour attraper des poissons et des insectes.

Avec les changements de saison et de temps qui affectent la croissance de tes récoltes, chaque jour présente un nouveau défi. Enfile tes tongs et pars à la recherche de poissons, d'insectes ou de minerais rares. Chaque instant devient une aventure spéciale. Exploration de la vie sauvage et survie Des déserts rouges aux forêts luxuriantes en passant par les mines cachées, Dinkum regorge d'endroits sauvages à explorer. Chasse des animaux sauvages, recueille des ressources et apprends à survivre en pleine nature. Les créatures ont l'air mignonnes, mais ne baisse pas la garde ! Tu auras besoin d'outils, d'armes et d'une stratégie solide pour t'en sortir en un seul morceau. Vas-tu affronter les créatures ou tendre des pièges et jouer au plus malin ? À toi de choisir. Ta ville à ton image Ce qui commence par un simple feu de camp et un sac de couchage peut devenir une ville prospère avec des boutiques, des fontaines, des parterres de fleurs et des moulins à vent.

Fabrique des meubles et des décorations pour personnaliser ton logement, remodèle l'île pour concevoir ta ville idéale et personnalise l'apparence de ton personnage de la tête aux pieds. Invite tes amis pour leur montrer ta création unique ! La joie d'évoluer ensemble Vends tes cultures et les produits issus de ta cueillette pour gagner des Dinks, puis réinvestis-les pour contribuer au développement de ta ville.

Au fur et à mesure qu'elle se développe, de nouvelles boutiques s'ouvrent, des visiteurs viennent et certains décident même de rester pour de bon. Organise des festivals et construis une ville dynamique et animée, que tu joues en solo ou avec des amis.

Goodnight Universe – Le 11 novembre

Mettez vous dans la peau d'un bébé pas comme les autres...

'Goodnight Universe' set un jeu d'aventure narratif solo dans lequel vous incarnez Isaac, un bébé de six mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques.

Vous ne demandez qu'à être aimé et accepté par votre famille, mais une énigmatique corporation technologique s'intéresse à vous.

Le jeu propose une narration à embranchements avec des choix à effet ricochet : vos décisions façonnent subtilement les scènes et conduisent à des fins alternatives.

Inclut un code Bandcamp pour la bande-son complète et un artbook numérique détaillant le développement du jeu

Créé par l'équipe talentueuse derrière 'Before Your Eyes', garantissant une expérience narrative de qualité

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack – Le 13 novembre

La serie Atelier Ryza Secret revient sur Switch avec l'édition définitive des trois épisodes.

"Atelier Ryza: Secret Trilogy DX" est l'édition définitive de la série "Secret". Elle comprend de nouvelles histoires, de nouveaux personnages jouables et de nouvelles fonctions. Cet ensemble comprend les trois jeux DX de la série Secret à un prix réduit : "Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX"

"Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée DX "

"Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX" Remarque : Vous pouvez également acheter séparément chaque jeu de cet ensemble. Veillez à ne pas les acheter deux fois.

Le Français n'est disponible que pour le jeu "Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée DX"

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 – Le 13 novembre

La série Yakuza continue de trouver refuge sur consoles Nintendo. En attendant YAKUZA KIWAMI 3 & Dark Tide prévu en février 2026 , les deux premiers opus reviennent sur Nintendo Switch 2.

Un pack économique pour démarrer votre aventure dans la série Yakuza, comprenant : Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami, l’histoire qui a lancé cette série épique, avec des graphismes améliorés, une fluidité accrue et l’ajout de langues sur la Nintendo Switch™ 2.

Portez le blâme d’un meurtre et sortez de prison 10 ans plus tard, à l’aube d’une guerre entre clans de yakuza qui vous propulse sur une route périlleuse où amour, humanité et trahison s’entremêlent, alimentée par vos poings et votre ardeur, dans les rues d’un quartier chaud trépidant du Japon moderne.

Alternez avec dynamisme entre 4 styles de combat distincts (le brutal « combattant », le rapide « empressé », la surpuissante « bête » et le légendaire « dragon »), tout en faisant usage d’armes de fortune trouvées ci et là dans les rues, pour venir à bout de groupes d’ennemis dans des combats réalistes, palpitants et amusants qui sauront plaire à tout le monde.

Après avoir ecchymosé quelques visages, mettez l’histoire principale en pause et profitez d’activités nocturnes immersives éparpillées dans la ville comme le karaoké, le casino, les bars à hôtesses, les arcades, les cages de frappeur, et plus encore, tout en croisant la route de personnages colorés issus de divers milieux. Yakuza Kiwami 2 Incarnez le légendaire Kazuma Kiryu, autrefois connu comme le "Dragon de Dojima", et affrontez le yakuza le plus puissant de la région du Kansai, Ryuji Goda, connu comme le "Dragon du Kansai". Un combat féroce commence pour déterminer le seul véritable dragon.

Assénez des combos dévastateurs, des coups brutaux avec les actions de ferveur et des éliminations dynamiques au cours des combats de rue dans Yakuza Kiwami 2. Chaque coup cogne comme un 15 tonnes à pleine vitesse avec des commandes intuitives qui restituent à merveille le frisson de combats de rue réalistes et stratégiques où tout est permis.

En bonus, le scénario "Majima Saga", indépendant de l'histoire principale, est également inclus. Découvrez la saga inédite des événements se déroulant entre Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 dans la peau de Goro Majima.

INAZUMA ELEVEN: Victory Road – Le 13 novembre

Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Le nouvel opus d'Inazuma Eleven devrait enfin débarquer sur Nintendo Switch et (avec une mise à niveau de 2,27€ ) sur Nintendo Switch 2. L'attente en valait-elle la peine ? Réponse dans quelques jours...

Ô nuages brumeux, que l'éclair d'INAZUMA tranche le ciel ! Le dernier épisode de la série du jeu de football hyperdimensionnel « Inazuma Eleven » est enfin là ! Une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste, plus de 5 400 joueurs à récupérer et entraîner, ainsi qu'un mode compétitif intense ; vous trouverez toujours des moyens de vous amuser ! Mode Histoire Cette nouvelle histoire se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven.

Alors qu'il cherche un monde sans football, le protagoniste Destin Billows s'inscrit au collège Nagumohara. Pendant ce temps, dans le prestigieux collège Raimon - connu pour avoir l'équipe la plus forte du championnat national - apparaît un « monstre de foot » nommé Harper Evans.

Quand le chemin de ces deux garçons se croise, c'est le début d'une grande histoire... Mode Chronique Une liste de plus de 5 400 joueurs des opus précédents de la série !

Revivez des matchs passés d'Inazuma Eleven avec Victorio, le garçon venu du futur.

Affrontez des différentes équipes, récoltez et entraînez des joueurs pour constituer votre équipe de rêve ultime ! Station Kizuna Arrangez librement des objets emblématiques de la série Inazuma Eleven pour créer votre propre « Ville de lien ! »

Personnalisez votre avatar, invitez des amis et amusez-vous en partageant et en jouant aux matchs ensemble !

Votre avatar personnalisé peut aussi être utilisé lors des matchs ! L'expérience animée ultime, offerte par MAPPA Les scènes animée du jeu ont été réalisées en coopération avec le studio d'animation MAPPA !

Maintenant que l'anime a atteint une longévité jamais vue dans l'histoire de la série, l'intensité de l'histoire va atteindre de nouveaux sommets.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Le 14 novembre

Un an après sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC, le nouveau jeu de combat Dragon Ball débarque sur Switch 2 (mais aussi sur Switch 1).

DRAGON BALL: Sparking! ZERO reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi et l'emmène vers des sommets inégalés. Devenez un super guerrier et faites l'expérience de la surpuissance brisant toutes les limites des combats Dragon Ball, capables de faire trembler la terre entière ! LE PLUS GROS CATALOGUE DE PERSONNAGES JOUABLES DE L'HISTOIRE Déchaînez la puissance de plus de 180 guerriers venus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de certains films DRAGON BALL, tous disponibles dans le jeu de base ! Chaque personnage vient avec ses propres capacités, transformations et techniques emblématiques.

Incarnez la force de destruction des plus puissants guerriers jamais apparus dans l'univers Dragon Ball ! COMBATS 3D ÉPOUSTOUFLANTS Lancez-vous dans de féroces batailles 3D au rythme effréné qui restent fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo, avec des graphismes à couper le souffle et des techniques de combat authentiques telles que des chocs de rayons, enchaînements d'attaques, des déplacements plus rapides que la lumière et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières. LES RIVAUX SE RENDENT PLUS FORTS Défiez les joueurs en ligne pour tester votre niveau, jouez en multijoueur local jusqu'à six joueurs sur une même console, ou connectez plusieurs consoles pour jouer sans fil. Prenez part à des combats intenses et devenez un Super guerrier grâce aux commandes par mouvements immersives des manettes Joy-Con et Joy-Con 2. OUVREZ UN NOUVEAU CHEMIN Surmontez les batailles haletantes de l'histoire originale ou découvrez et débloquez de nouvelles rencontres pour vos Guerriers Z fétiches et plus encore. Revivez vos moments préférés de la série via des scènes cinématiques à découvrir depuis les perspectives de huit personnages ! CRÉEZ, JOUEZ ET PARTAGEZ Recréez vos combats favoris de toute l'histoire de Dragon Ball, ou montez votre combat de rêve de toute pièce avec vos personnages préférés ! Partagez vos créations avec d'autres fans et relevez le défi des combats conçus par l'imagination des joueurs du monde entier. *En plus de cette édition, l'édition Deluxe et l'édition Ultime sont également disponibles. Faites attention à ne pas acheter deux fois le même contenu.

INDIKA– Le 11 novembre

Jeu d'aventure étrange et intriguant, INDIKA pourrait bien être la sensation indépendante de ces fêtes de fin d'année. En tout cas, il est sur notre liste au Père Noël.

CARACTÉRISTIQUES: Jouez à un jeu d'aventure à la troisième personne qui combine une histoire imaginative et un sens de l'humour noir

Rejoignez une jeune nonne Indika dans son voyage de découverte de soi

Rencontrez le diable en personne, l'improbable compagnon de voyage d'Indika

Explorer les profondeurs cachées de l'âme d'Indika tout en vous attaquant à des éléments de puzzle uniques

Voyagez dans des paysages surréalistes de la Russie vus dans un miroir déformant

Découvrez le passé trouble d'Indika sous la forme de mini-jeux en pixel art 2D RENCONTREZ UNE NONNE PAS SI ORDINAIRE INDIKA est un jeu à la troisième personne qui se déroule dans un monde étrange où les visions religieuses se heurtent à la dure réalité. Il raconte l'histoire d'une jeune nonne qui part à la découverte d'elle-même, accompagnée d'un compagnon à tête cornue des plus étranges.

À l'extérieur, Indika semble être une nonne typique qui tente de s'adapter à une vie monacale difficile et monotone. Humble et innocente en apparence, cette jeune fille a fait une rencontre improbable : elle parle avec le diable en personne.

La connexion inhabituelle d'Indika avec le Malin l'entraîne dans une course au-delà de la sécurité des murs du monastère. Le monde qu'elle découvre ne peut être décrit que comme un mélange sauvage de comédie et de tragédie tout droit sorti des romans de Dostoïevski et de Boulgakov. PROFITEZ D'UN JEU INDÉPENDANT OÙ TOUT EST POSSIBLE Les sujets de la religion et de l'autorité sont prépondérants tout au long du voyage d'Indika et elle sera confrontée à de nombreuses questions en cours de route. Guidez-la pour trouver les réponses une par une avant qu'elle ne termine son odyssée déterminante pour sa vie.

Odd Meter est un petit studio indépendant anciennement basé à Moscou et qui opère désormais au Kazakhstan. Ses membres placent l'esthétique au premier plan et n'hésitent pas à franchir les limites des normes éthiques. Leur jeu en témoigne, car INDIKA constitue un défi ouvert à l'approche standard de l'industrie pour la création des jeux vidéo.

Morsels – Le 18 novembre

Que diriez-vous d'un petit roguelite bourré d'action édité par Annapurna Interactive ?

Morsels est un roguelite rapide de collecte de créatures dans lequel vous pouvez alterner les personnages à volonté. Battez une bande de chats tueurs et sortez des égouts dans cette aventure unique bourrée d’action.

Bob l'éponge: les Titans des marées– Le 18 novembre

Un nouveau jeu Bob l'Eponge pour les fêtes ! Et pour les plus impatients (genre : l'auteur de cet article) une démo gratuite est dispo sur l'eShop.

Saurez-vous empêcher les deux plus gros égos des Sept mers de se chamailler ? Un affrontement entre le Hollandais volant et le Roi Neptune a libéré un chaos spectral sur tout Bikini Bottom. Bob l'éponge et Patrick devront compter sur leur talent, leur bravoure et leur astuce pour ramener à la vie et à la normalité leur havre de paix sous les vagues. Rejoignez le duo le plus célèbre de Bikini Bottom dans une aventure spectralculaire ! Incarnez tour à tour Bob l'éponge et Patrick

Combinez les compétences uniques de Bob l'éponge et Patrick

Maîtrisez les nouveaux talents de Patrick pour creuser et vous agripper

Embarquez dans une aventure à faire frissonner

Entièrement doublé par les voix originales de la série

Explorez les lieux emblématiques comme le Palais de Neptune et le Mont Bikini

Affrontez des boss épiques comme le Hollandais volant, le Roi Neptune et Sandy en hibernation

Demonschool– Le 19 novembre (jeu Nintendo Switch 1)

Demonschool s'annonce comme un T-RPG original dans une ambiance horrifique comme on les aime

Affrontez de gros monstres entre le monde des humains et celui des démons dans la peau de Faye et de ses compagnons d'infortune, tout en naviguant dans la vie universitaire sur une île mystérieuse. Histoire - Une histoire d'horreur légère racontée par d'immenses avatars, avec de nombreuses quêtes secondaires.

- Une histoire d'horreur légère racontée par d'immenses avatars, avec de nombreuses quêtes secondaires. Tactique - Revenez sur n'importe quelle action pendant la phase de planification et créez des combos pour éliminer vos ennemis.

- Revenez sur n'importe quelle action pendant la phase de planification et créez des combos pour éliminer vos ennemis. Emploi du temps - Planifiez votre emploi du temps scolaire pour faire progresser vos personnages et développer leurs compétences.

- Planifiez votre emploi du temps scolaire pour faire progresser vos personnages et développer leurs compétences. Amitié - 15 personnages avec lesquels vous pouvez nouer des relations.

Kirby Air Riders– Le 20 novembre

Le premier Kirby Air Ride est un "petit" jeu de course connu de quelques initiés. On aurait pas forcément parié qu'un jour le jeu aurait une suite mais à priori, Nintendo a laissé carte blanche à Masahiro Sakurai qui a voulu se faire plaisir et faire plaisir aux quelques initiés qui avait kiffé le premier titre. A l'arrivée, le jeu s'impose comme une contre proposition inattendue à Mario Kart et un pur jeu de Sakurai. On pourra tester le jeu à partir du 8 novembre.

À vous les combats vitesse grand V ! Faites monter la pression, activez le turbo et attaquez vos adversaires dans Kirby Air Riders, un jeu d'action en véhicule avec Kirby et ses amis, en exclusivité sur Nintendo Switch 2! À vos marques... Choisissez votre rider, votre bolide, et que la compétition commence ! Défiez vos rivaux lors d'affrontements trépidants ou de courses effrénées sur terre comme dans les airs. Choisissez votre rider parmi des personnages tels que Kirby, Meta Knight ou encore le Roi DaDiDou, et un bolide comme l'Étoile Warp, la Roulli Moto, le Néochar et d'autres encore. De nombreuses façons de jouer ! Foncez à travers Skaïa dans City Trial, ou vers la ligne d'arrivée dans Air Ride, ou encore changez de perspective lors de courses en format de poche dans Top Ride. Vous pouvez jouer à chacun de ces modes en solo ou en multijoueur, en local comme en ligne ! Partez aussi à l'aventure en solo dans le mode histoire Road Trip ! Du multijoueur à la pelle ! Combats chaotiques en ligne, courses exaltantes sur le même écran et plus encore, ce ne sont pas les moyens d'en découdre à plusieurs qui manquent, que ce soit en local ou en ligne ! Mesurez-vous à des rivaux du monde entier ou passez du temps ensemble dans le foyer entre deux matchs !

Hades II (version physique) – Le 20 novembre

Le jeu est déjà disponible sur l'eShop depuis septembre dernier et, on peut le dire, c'est déjà un classique. Mais si vous avez patienté gentiment en attendant la version boîte du jeu, elle arrive ce mois-ci.

La toute première suite de Supergiant Games s'appuie sur les meilleurs aspects du dungeon crawler de type rogue-like original. Elle propose une expérience pleine d'action et rejouable à l'infini sur le thème des Enfers de la mythologie grecque et de ses connexions avec l'aube de la sorcellerie. LUTTEZ AU-DELÀ DES ENFERS Incarnez Mélinoé, l'immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d'une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès. MAÎTRISEZ LA SORCELLERIE ET LES ARTS OBSCURS Imprégnez de votre magie les armes légendaires de la Nuit et terrassez quiconque osera se mettre en travers de votre chemin. Mettez toutes les chances de votre côté grâce aux bénédictions de plus d'une dizaine de dieux de l'Olympe, en passant par Apollon ou encore Zeus. Les possibilités de croissance de vos aptitudes sont quasiment infinies. (RE)FAITES CONNAISSANCE AVEC DES DIEUX, FANTÔMES ET AUTRES MONSTRES Rencontrez des dizaines de personnages plus vrais que nature et entièrement doublés, y compris plein de nouveaux visages et de vieilles connaissances. Rapprochez-vous d'eux au travers d'activités inédites et vivez une myriade d’évènements scénaristiques uniques suivant le déroulement de votre aventure. CHAQUE TENTATIVE EST UNE AVENTURE UNIQUE De nouvelles régions, ainsi que de nouveaux défis, améliorations et autres surprises en tout genre vous attendent à chacune de vos sorties dans un monde en perpétuel changement. Dévoilez les secrets de l'Autel des Arcanes, apprivoisez des familiers, et rassemblez divers réactifs à l'aide des Outils des Occultés pour atteindre votre objectif. LES AVANTAGES DE L’IMMORTALITÉ Inutile d’être une divinité pour profiter de tout ce que Hades II a à offrir, grâce à une pléthore d'améliorations permanentes ainsi qu'au retour du Mode Divin. Mais si vous voulez en devenir une, alors libre à vous de relever des défis de plus en plus difficiles pour obtenir de nombreuses récompenses, et faites étalage de toute votre puissance. UN JEU SIGNÉ SUPERGIANT Le studio Supergiant Games est réputé pour la richesse de ses titres, dont l'action est accompagnée d'une présentation et d'une intrigue hautes en couleurs. De nouveaux environnements soigneusement peints à la main, des personnages en 3D à l'animation toujours plus fluide ainsi qu'une bande-son originale électrisante donnent toute sa vie à ce monde mythique.

Terrifier: The ARTcade Game– Le 21 novembre (jeu Nintendo Switch 1)

En trois films, ART The Clown a rejoint Freddy, Jason, Tronche de cuir et Michael Myers au panthéon des croquemitaines du cinéma. Transformant le grand-guignol en œuvre d'ART, notre clown sanguinaire s'apprête à faire un carnage de pixels dans son premier jeu vidéo. Et si vous êtes curieux et impatient, une démo gratuite est à télécharger ICI

Plongez dans un univers de carnage pixelisé avec Terrifier: The ARTcade Game, un beat them all rétro gore rempli de combats intenses, d'humour noir et de beaucoup de plaisir ! Ce jeu s'inspire des beat them all classiques des années 80 et 90. UN CARNAGE INSPIRÉ DES JEUX RÉTRO Incarnez le clown Art, le terrible et imprévisible méchant des films de la série Terrifier, et semez le chaos à travers une variété d'endroits. Chaque niveau représente un plateau de tournage pour un film sur Art, mais vous êtes venu perturber la production ! UN JEU AVEC DES QUELITÉS MORTELLES Pixel Art et animation sublimes : le jeu restitue fidèlement l'essence des films Terrifier grâce à des graphismes cartoonesques en pixels art et des animations fluides qui illustrent de façon saisissante les actions les plus effroyables.

Le chaos à plusieurs : faites équipe avec un maximum de 4 joueurs pour vivre une expérience en coopération locale des plus chaotiques. Collaborez ou affrontez-vous dans différents modes de jeu.

Arsenal d'armes sanglantes : des tronçonneuses aux hachoirs, munissez-vous d'une grande variété d'armes pour réduire vos adversaires en une bouillie de sang.

Différents niveaux et combats de boss : parcourez de nombreux niveaux, chacun offrant différentes routes à explorer et différents ennemis à terrasser. Attendez-vous à des combats de boss intensifs qui mettront vos compétences à rude épreuve.

Bande-son chiptune : revivez l'âge d'or du jeu vidéo grâce à une bande-son chiptune grandiose qui accompagne parfaitement l'esthétique rétro.

Attaques et coups de grâce spectaculaires : découvrez des attaques hilarantes et gores qui rendent chaque affrontement aussi divertissant que violent. Les coups de grâce vous laisseront à coup sûr une délicieuse sensation de gore !

Plusieurs modes de jeu : avec 6 modes de jeu différents, vous trouverez celui qui vous convient, que vous vouliez une session de beat them all rapide ou un défi de longue haleine.

Vous avez hâte de vous plonger en pleine démence et de devenir la terreur absolue ? Plongez dans Terrifier: The ARTcade Game, et que le carnage commence !

Terminator 2D: NO FATE– Le 26 novembre (jeu Nintendo Switch 1)

Terminator 2D: NO FATE s'annonce comme un jeu d'action 2D trépidant autant qu'un hommage à Terminator 2 : Le Jugement Dernier réalisé il y a plus de 30 ans par James Cameron. Les années 90 viennent d'appeler et veulent récupérer leur T1000.

Vivez les événements animés de « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » à travers des illustrations pixélisées magnifiques et un gameplay d’arcade rempli d’action ! Incarnez Sarah Connor et le T-800 à travers une variété de missions palpitantes où ils affrontent le T-1000 et tentent d’arrêter les plans de Skynet avant que l’humanité ne soit anéantie. Dirigez la Résistance en tant que John Connor dans le futur, combattant en première ligne comme le seul espoir de la race humaine dans la guerre contre les machines. Dans cette histoire unique qui mêle des scènes iconiques de « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » avec des scénarios originaux et plusieurs fins, le destin de l’humanité est entre vos mains. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Plongez dans une expérience d’arcade classique rendant hommage à l’univers de Terminator avec un gameplay authentique, une bande-son immersive et des visuels recréés de A à Z.

Revivez des moments cultes et tracez de nouvelles routes en tant que Sarah, John et le T-800 dans un récit mêlant scènes emblématiques de Terminator 2 : Le Jugement Dernier et histoires inédites de l’univers Terminator.

Tirez, infiltrez-vous et échappez aux lames du T-1000 à travers une grande variété de niveaux, et dirigez la Résistance en tant que John Connor dans des missions cruciales de la guerre dans le futur.

Affrontez toute la puissance de Cyberdyne et de l’arsenal de Skynet, avec de nombreux types d’ennemis et des combats de boss intenses.

Découvrez Terminator 2 : Le Jugement Dernier sous un nouvel angle grâce à des illustrations en pixel art détaillées de vos personnages et scènes préférés.

Profitez d’une bande-son cinématographique mêlant des morceaux revisités de la légendaire B.O. de Terminator 2 : Le Jugement Dernier ainsi que des compositions inédites.

Atteignez le rang le plus élevé dans chaque niveau pour dominer le tableau des scores et entrer dans la légende de l’arcade.

Variez les plaisirs avec plusieurs modes de jeu au choix : Mode Histoire, Mode Arcade, Mode Infini, Boss Rush, Mère du Futur et Entraînement par niveau !

BUBBLE BOBBLE Sugar – Le 27 novembre (jeu Nintendo Switch 1)

Que diriez-vous d'une petite sucrerie pour terminer le mois ?

Bub, le petit dragon cracheur de bulles, part à l'aventure dans des donjons qui changent à chaque fois ! Lance des bulles pour immobiliser les ennemis, utilise tes cornes et tes piques pour les faire éclater et les vaincre ! Les bulles peuvent être emportées par le vent, et tu peux monter dessus pour atteindre des endroits élevés ! Collecte des trésors dans des donjons qui changent à chaque fois que tu y entres et explore d'immenses châteaux ! Collecter des trésors renforcera les capacités et les compétences de Bub. Deviens plus fort avec Bub et explore les profondeurs de donjons remplis de friandises ! Le premier jeu de la série à proposer des donjons qui changent à chaque fois que tu y entres ! À chaque fois que tu entres dans un donjon, la structure du niveau, les plateformes, les ennemis qui apparaissent et leur emplacement changent, pour que tu puisses toujours profiter d'un niveau original !

Tu n'es pas obligé de vaincre tous les ennemis dans ce jeu !

Piège-les simplement ou élimine-les à ta façon, et tu passes au niveau suivant. En franchissant la porte en forme de donut !

Dans les donjons, il est facile d'obtenir des trésors qui peuvent rendre Bub plus fort. Alors, replongez-vous dans les donjons à plusieurs reprises pour collecter des trésors et améliorer les compétences de Bub !

Une fois que te seras familiarisé avec les commandes et comment renforcer Bub, nous te recommandons de repousser tes limites et d'aller encore plus loin dans les profondeurs du donjon ! Un immense château qui fait office de carte apparaît pour la première fois dans la série ! Le château est un immense niveau, et vous progresserez à travers chaque pièce connectée comme un labyrinthe, tantôt en vous perdant, tantôt en trouvant votre chemin grâce aux connaissances acquises en jouant.

Des boss uniques t'attendent, alors renforce Bub, équipe-le, et allez chercher les trésors au plus profond du château. Maîtrise les nouvelles techniques et celles que tu connais déjà ! Les bulles d'eau reviennent comme tu ne les as jamais vues avant !

Élimine les ennemis avec la nouvelle compétence Attaque roulade, et utilise toutes sortes d'autres compétences pour progresser dans tes aventures !

Utilisez vos compétences pour atteindre les endroits inaccessibles et vaincre vos ennemis redoutables d'un seul coup ! Décide des compétences et des stratégies pour ton style de jeu ! Les compétences acquises deviennent des objets utilisables.

Le nombre d'objets que tu peux emporter dans un donjon ou un château est fixe. C'est donc à toi de décider quels types d'objets de compétence et d'objets utiles tu dois emporter, ainsi que leur nombre.

Tu peux également décider de l'ordre dans lequel utiliser les trésors collectés pour rendre Bub plus fort. Le décor Le nouveau jeu Bubble Bobble se déroule dans un monde rempli d'étranges friandises !

Des ennemis en forme de friandises apparaissent dans des donjons et des châteaux colorés. L'histoire Lorsque Bub se réveille dans un étrange laboratoire, une mystérieuse personne nommée « Dolchen » apparaît soudainement et lui demande de partir en mission pour récupérer le « trésor » qui sommeille dans le château.

Bub adore l'aventure, alors quand il entend « trésor », bien sûr qu'il est partant !

C'est ainsi que commence l'étrange aventure pleine de friandises de Bub. *"BUBBLE Symphony" est également inclus avec "BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons."

Et voilà, notre petit tour d'horizon (non exhaustif) des jeux à venir en novembre sur Nintendo Switch 2 (et Nintendo Switch) est terminé et comme vous l'avez vu, il y en a pour tous les goûts (et même les dégoûts). Alors votre CB va-t-elle chauffer ou rester très froide ?

N'hésitez pas à nous le dire en commentaires. Idem, si vous avez d'autres titres que vous attendez en novembre sur les Switch.

Et, bien sûr, rendez-vous le mois prochain pour découvrir les jeux de décembre sur nos Switch dont OCTOPATH TRAVELER 0, Assassin's Creed Shadows, et, bien sûr, Metroid Prime 4: BEYOND.

