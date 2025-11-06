Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau passe sur le grill de Digital Foundry - Framerate, performances et résolution

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est disponible depuis jeudi en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

L'occasion pour Digital Foundry, qui vient de s'émanciper d'Eurogamer, de passer le nouvel opus d'Hyrule Warriors sur le grill.

Le résultat est très positif même si en mode télé, le jeu affiche une résolution comprise entre 720p et 900p et qu'en mode portable la résolution du jeu s'échelonne entre 468p et 648p . Des résolutions cibles qui sont considérées comme correctes par Digital Foundry, compte tenu du nombre d'effets et de personnages affichés simultanément à l'écran.

A coté de ça, le jeu est très stable et tourne à 60 Fps quasiment en permanence avec quelques baisses notées à 50 Fps. Cependant en écran partagé, le jeu chute à 30 Fps, et pour cela il vaut mieux jouer en mode coopératif avec deux consoles ou via le GameShare pour garder le 60 Fps.

Le jeu prend plus 40 Go d'espace, probablement à cause des cinématiques qui ne sont pas réalisées avec le moteur du jeu. Un choix décevant qui fait que les cinématiques présentent une compression visible et tournent en 30 Fps avec un rendu saccadé et un rythme d'images irrégulier qui tranchent avec les séquences de gameplay du jeu qui utilisent un ajustement dynamique de la résolution et sont plus nettes en tournant à 60 Fps, sans effets de rémanence.

En résumé, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est une grande amélioration par rapport à ses prédécesseurs avec un nombre d'ennemis et d'effets simultanés à l'écran impressionnant qui repousse les limites de la Switch 2. Le titre a enfin les moyens de ses ambitions et offre un grand spectacle visuel. Même sans être un connaisseur du lore de Zelda, l'action sur le terrain, et la variété de mouvement et de capacités, offrent une profondeur suffisante qui méritent le détour.

Pour en savoir plus retrouvez ICI l'article de Digital Foundry et la vidéo du site sur cette page.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est disponible depuis le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, lire notre test complet.

Lire aussi : HYRULE WARRIORS : Les Chroniques du Sceau dévoile son poids imposant sur l'eShop de la NSW2

Le destin de l’ancienne Hyrule est en jeu dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Rejoignez la princesse Zelda pour combattre les forces obscures du roi démon Ganondorf qui envahissent le royaume, et découvrez le début de ce chapitre inédit de l’histoire d’Hyrule, qui mènera finalement aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le roi Rauru et la princesse Zelda doivent mener une défense désespérée contre une invasion qui déterminera le sort du royaume. La survie même d’Hyrule et de son peuple repose sur le courage des héros prêts à s’unir contre la légion de Ganondorf. Parmi les différents personnages que vous rencontrerez au cours de l’aventure, vous découvrirez de nouveaux visages tels que Calamo, un Korogu turbulent qui erre dans Hyrule à la recherche d’un endroit où s’installer, et le Golem mystérieux, capable de se transformer et de voler dans les airs. Lors de votre périple, vous rencontrerez également des personnages plus familiers. Aux côtés de la princesse Zelda, vous ferez la connaissance des sages légendaires, notamment d’Agraston, le chef très mondain des Gorons, de Qia, la courageuse reine des Zoras, et de Raphica, l’intelligent chef des Piafs. Pour défendre le royaume, ces héros devront faire front commun face à l’invasion de Ganondorf. En faisant collaborer deux personnages, vous pourrez déclencher de puissantes attaques synchros qui vous donneront l’avantage au combat. Différentes combinaisons de personnages produiront différents effets d’attaques synchros. Certains d’entre eux pourront par exemple conférer des bonus aux personnages ou invoquer des golems que vous pourrez contrôler. Essayez différents binômes pour tenter de porter des coups dévastateurs à vos adversaires. Rassemblez vos alliés et utilisez leurs capacités emblématiques pour vaincre des hordes d’ennemis dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, disponible dès le 6 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Et toujours :

Source : Digitalfoundry