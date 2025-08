Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dévoile une nouvelle bande annonce sans préciser sa date de sortie

Touche la plus "Nintendesque" de ce Nintendo Direct Partner Showcase, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau le musô préquel à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s'est dévoilé au travers d'une toute nouvelle bande-annonce. Sans dévoiler sa date de sortie, toujours prévu pour cet hiver sur Nintendo Switch 2, le titre nous donne rendez-vous ultérieurement pour dévoiler plus d'informations (sûrement autour du Tokyo Game Show). Cette nouvelle bande-annonce a cependant été l'occasion d'en voir un peu plus au niveau de son histoire avec certains mystères présents dans ce nouvel aperçu qui intriguent. Vient-on de découvrir le visage de la sage Gerudo masquée ? Aura-t-on droit à un nouveau Link robotique ? Réponses dans quelques mois.

Plongez au cœur de la guerre du Sceau et découvrez les événements canoniques qui ont conduit à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.