Another Code : Recollection - Tous les tests et toutes les notes - Revue de presse

Another Code: Recollection est désormais disponible sur Nintendo Switch. Il s'agit de la première grosse exclusivité Nintendo Switch de l'année, et, surprise, elle remet sur le devant de la scène une licence méconnue mais très appréciée des connaisseurs. Another Code: Recollection réunit, en effet, deux jeux ayant fait le bonheur des possesseurs de NDS et de Wii :Another Code : Memoires Doubles, sorti en 2005 (sur DS) et Another Code R - Les Portes de la Mémoire, sorti en 2009 (sur Wii); deux jeux cultes, donc, qui n'en font désormais plus qu'un.

Si vous ne connaissez pas encore ces deux classiques et que vous aimez les jeux d'aventure graphique vous risquez fort de vous laissez séduire par cette sombre histoire ou la mort et le mystère planent autour de la toute jeune héroïne, Ashley Mizuki Robins, plus craquante et "kawai" que jamais. Et cela malgré des problèmes de rythme, des dialogues parfois longuets et des énigmes à l'intérêt variable.

Par contre, si vous êtes un fan des jeux d'origine, tout à la joie de les retrouver avec de magnifiques visuels HD, vous ne pourrez sans doute pas vous empêcher d'être déçu tant leur ADN a été altéré et leur côté "non conventionnel", supprimé. C'est en tout cas la conclusion de notre test complet publié hier.

Cependant, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. En effet, de nombreux tests ont été publiés et en les parcourant, on se rend compte que le titre a été très diversement apprécié avec des notes allant de 5 à 9/10. mais globalement la presse semble sous le charme... Et oui, comme on dit souvent, "tous les goûts (et les dégoûts) sont dans la nature humaine !"

Pour vous faire votre propre idée, retrouvez un florilège des tests publiés sur le net, avec leur note, une petite citation et un lien pour les lire en entier. N'oubliez pas non plus qu'une démo est disponible sur l'eShop. Enjoy !

,

Revue de presse d'Another Code: Recollection sur Nintendo Switch

TEST NINTENDO-MASTER : 6.5/10

Si vous ne connaissez pas les jeux originaux et aimez les jeux d'aventure graphiques (et, accessoirement aussi, lire), vous prendrez néanmoins plaisir à découvrir l’histoire d’Ashley et ses fantômes… Les fans des jeux originaux, par contre, ne pourront s’empêcher d’être déçus par ces nouvelles versions bien moins originales et percutantes.

LIRE LE TEST ICI

Pour rappel, Another Code: Recollection est disponible sur Nintendo Switch en magasin et sur l'eShop sur lequel une démo est disponible en téléchargement gratuit. Elle vous permet de débuter l'aventure avec possibilité d'importer sa sauvegarde dans le jeu final- voir tous les détails ICI.

,

review / test