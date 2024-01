Another Code: Recollection reçoit son premier test et sa première note sur Nintendo Switch

Réunissant, Another Code : Memoires Doubles, sorti en 2005 sur Nintendo DS, et Another Code R - Les Portes de la Mémoire, sorti en 2009 sur Wii, Another Code: Recollection est la première exclusivité de la Nintendo Switch de l'année. Mélangeant le genre "visual novel" avec des puzzles, les deux jeux avaient su à l'époque séduire les joueurs par leur style graphique mais aussi et surtout par l'utilisation étonnante des spécificités de leur console hôte. Autant dire qu'on a hâte de voir ce que cela va donner sur Nintendo Switch...

En attendant notre test complet, le magazine Famitsu vient de livrer, avant tout le monde, son verdict sur cette "Recollection". Si nous n'avons pas encore accès au contenu du test, la note reçue par le jeu a, comme souvent, été dévoilée sur les réseaux et elle est plutôt bonne. en effet, pour Famitsu, Another Code: Recollection, c'est... 32/40 soit l'addition de quatre notes sur 10 de quatre testeurs différents : 8, 8, 8 et 8.

Pour rappel, Another Code: Recollection sera disponible le 19 janvier prochain sur Nintendo Switch. Sur l'eShop, le titre pèsera au total 6 Go . Une démo est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop. Elle vous permet de débuter l'aventure sachant que vous pourrez importer votre sauvegarde dans le jeu final- voir tous les détails ICI.

Source : Gematsu