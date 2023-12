Another Code: Recollection : démo disponible sur Nintendo Switch - Aperçu et premières impressions

Officialisé lors du Nintendo Direct de septembre dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Another Code: Recollection sera l'une des premières exclusivités de la Nintendo Switch de 2024. Pour mémoire, il s'agit d'un collection réunissant deux classiques des consoles Nintendo mélangeant les romans graphiques et les jeux d'enquête: , Another Code : Memoires Doubles, sorti en 2005 sur Nintendo DS, et Another Code R - Les Portes de la Mémoire, sorti en 2009 sur Wii.

Entièrement refaits, proposant désormais des environnements en 3D et de nouvelles énigmes, les deux jeux promettent de surprendre les fans tout en permettant aux nouveaux joueurs de les découvrir. En attendant la sortie de la collection, vous pouvez en avoir un aperçu dès aujourd'hui en téléchargeant une démo gratuite sur l'eShop. La démo vous permet de commencer Another Code : Memoires Doubles et d'ainsi découvrir le nouveau gameplay du jeu. L'héroïne, Ashley, évolue désormais dans des environnements en 3D comme dans Another Code R - Les Portes de la Mémoire. C'est propre mais assez sommaire. Le jeu est assez lent avec beaucoup de textes en français, doublés partiellement en anglais. Et même si c'est le genre qui veut ça, on a tendance à vouloir aller plus vite que le jeu... A ce propos, on a tendance à lire beaucoup plus vite que le doublage et si par malheur on veut passer manuellement d'une phrase à l'autre, la bande son continue comme si de rien n'était ce qui donne à l'écran un décalage regrettable qui nuit à l'immersion. Espérons que cela soit réglé dans la version finale. A part ça, l'ambiance est toujours là. petit à petit, on se prend d'affection pour Ashley et l'intrigue glisse subtilement vers le fantastique et le mystérieux pour notre plus grand plaisir... Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo de la démo sur cette page. Notez qu'à la fin de la démo, vous pourrez la sauvegarder pour reprendre la partie dans le jeu final à partir de là.

Pour rappel, Another Code: Recollection sera disponible le 19 janvier prochain sur Nintendo Switch. Sur l'eShop, le titre pèsera au total 6 Go . Retrouvez ci-dessous quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

