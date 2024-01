Another Code: Recollection dévoile son dernier trailer : Traces of Memories Past

L'année 2024 débutera côté Nintendo avec la sortie d'une compilation dénommée Another Code: Recollection. Nous y retrouverons Ashley que l'on a pu découvrir dans les deux jeux de la licence, Another Code : Mémoires Doubles sur Nintendo DS, et Another Code : R - Les Portes de la Mémoire paru sur Nintendo Wii. Si la compilation reste relativement discrète dans les communications de Nintendo pour le moment, un nouveau trailer vient d'être publié sur la page Youtube de Nintendo of America. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous. Pour rappel, Another Code: Recollection sera officiellement disponible à partir du 19 janvier en exclusivité sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée. Pour rappel, une démo est également disponible sur l'eShop.

Menez l'enquête pour découvrir la vérité au fil de deux aventures pleines de mystères et entièrement améliorées dans Another Code: Recollection sur Nintendo Switch. Résolvez des énigmes, rassemblez des indices et levez le voile sur le passé d'Ashley Mizuki Robins pour découvrir la vérité sur ses parents à travers deux aventures. Faites voile vers l'île de Blood Edward dans Mémoires doubles, puis découvrez les environs de Lake Juliet dans Les Portes de la mémoire, la suite qui se déroule deux ans plus tard.