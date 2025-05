Nintendo SWITCH 2 : attention aux aimants avec les cartes clé de jeu

Si l'excitation autour de la sortie de la Nintendo SWITCH 2 monte doucement mais sûrement au fur et à mesure que le jour J approche, il y a au moins un élément (avec le prix de la console jugé trop élevé) qui énerve déjà passablement les joueurs : les fameuses "cartes clé de jeu" (ou "game key").

Pour celles et ceux qui débarqueraient, les "cartes clé de jeu" sont des "cartouches vides", utilisées pour les exclusivités Nintendo SWITCH 2. Elles ne contiennent aucune donnée mais servent de "clé" permettant de télécharger les jeux dans sa console mais aussi ensuite de les lancer pour jouer. C'est une sorte de format hybride entre le marché physique et le marché numérique qui divise car un jour on peut penser que les serveurs permettant de télécharger les jeux ne fonctionneront plus.

Et ce n'est pas l'information dénichée par le site Nintendo Soup au dos d'une boîte de jeu Nintendo SWITCH 2 (exclusif) qui risque d'apaiser le débat. En effet, il semblerait qu'un avertissement de Nintendo prévient de se méfier des "aimants puissants" qui pourraient rendre la"cartes clé de jeu" inutilisable !

La carte-clé de jeu pourrait devenir inutilisable si vous y collez un aimant puissant. Soyez prudent.

Sachant qu'aucun avertissement du genre n'a jamais été aperçu sur une boîte de jeu Nintendo Switch 1 et qu'il ne figure pas sur la boîte de Mario Kart World , qui comme tous les jeux Nintendo, utilise des cartouches classiques, on peut penser que les "cartes clé de jeu" utilisent un système différent qui les rend sensible aux aimants...

Evidemment, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus mais c'est à priori un élément en plus à charge contre les "cartes clé de jeu"...

En attendant plus de précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

