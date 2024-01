Nintendo redépose des marques liées à la manette GameCube

Les fans en ont rêvé, Nintendo va-t-il le faire ? Il semblerait en effet que Nitnendo ait redéposé la semaine dernière au Royaume-Uni, plusieurs marques liées à la manette GameCube. Il n'en fallait pas plus pour que l'imagination des joueurs s'enflamment. Nintendo préparerait-il l'arrivée du catalogue GameCube sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel avec une manette GameCube sans fil pour Nintendo Switch (ou Nintendo SWITCH 2) ?

Nintendo a déjà ressorti plusieurs anciennes manettes pour jouer à ses anciens jeux, la manette NES, la manette Super Nintendo et la manette N64. Alors pourquoi pas, la manette GameCube ?

En attendant, une chose est certaine : Paper Mario : La Porte Millénaire, un titre culte de la GameCube est de retour cette année sur Nintendo Switch.

Some Nintendo Trademarks were filed this week in the UK... pic.twitter.com/z04e5MYg9p