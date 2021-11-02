Pikmin 4 : la grosse mise à jour est disponible sur Nintendo Switch - Tous les détails

C'est décidément le jour des mises à jour... Au cas ou vous l'auriez oublié, Pikmin 4, initialement sorti en juillet 2023 sur Nintendo Switch, reçoit ce jour une "grosse" mise à jour gratuite (voir détails ICI).

Au programme, de nouveaux "Pikmin déco" à trouver dans le décor, un mode photo, un connexion avec Pikmin Bloom et de nouveaux modes de difficultés.

Bizarrement, la mise à jour n'en profite pas pour faire une mise à niveau vers la Switch 2 (même si le jeu est, évidemment , compatible et jouable sur la nouvelle console). peut-être prochainement ?

En attendant, retrouvez les notes de la mise à jour 1.1 de Pikmin 4 sur cette page.

Dernière mise à jour : Ver. 1.1.0 (publiée le 11 novembre 2025) Nouveau gameplay ajouté Vous pouvez désormais choisir parmi trois niveaux d'activité différents pour les créatures : paisible, normal et intense. Ce paramètre peut être modifié à tout moment dans les paramètres des options (bouton -).

Vous pouvez désormais prendre des photos avec l'objet « Appareil photo de terrain » et les décorer avec des tampons et des cadres. L'appareil photo de terrain est ajouté à votre sac le matin du deuxième jour . Si vous reprenez une partie sauvegardée avant la mise à jour du logiciel, il sera ajouté à votre sac lorsque vous retournerez au poste de commandement des secours et que le matin arrivera.

« Pikmin déco » apparaîtra désormais dans l'histoire. Pour qu'un Pikmin déco rejoigne votre équipe, après avoir sauvé le Ranger Wally de l'Equipe de secours, utilisez l'appareil photo de terrain pour prendre des photos d'un Pikmin déco.

En partageant les données des Pikmin déco qui ont rejoint votre équipe dans la version complète de Pikmin 4 avec l'application pour smartphone Pikmin Bloom , vous pouvez également obtenir des graines pour ces mêmes Pikmin décoratifs dans Pikmin Bloom . Vous pouvez envoyer l'identifiant du compte Nintendo et les données relatives aux Pikmin déco découverts lorsque vous avez terminé l'exploration le jour où les Pikmin décoont été découverts. Le compte Nintendo doit être le même pour l'utilisateur qui joue à Pikmin 4 et celui qui joue à Pikmin Bloom .

Vous pouvez désormais utiliser la fonction « Revenir en arrière » qui vous permet de recommencer une partie en conservant certaines données sauvegardées dans un fichier ayant terminé l'histoire. Avec les données sauvegardées ayant terminé l'histoire, sélectionnez une base de données de sauvetage vide dans l'écran de sélection de fichier.

Si vous avez déjà atteint le matin du deuxième jour dans l'histoire, vous pouvez passer cette introduction lorsque vous recommencez depuis le début. Vous commencez à partir du deuxième jour d'exploration, où vous vous rendez à la Terrasse ensoleillée après avoir créé un badge d'identification.

Contrôles nouvellement ajoutés Les paramètres de contrôle suivants ont été ajoutés aux paramètres dans le menu Options (bouton -). Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique de la cible pour le curseur.

Vous pouvez choisir soit le curseur, soit l'avatar du joueur comme point central du sifflet. Ce paramètre est réglé sur « Avatar du joueur » lorsque vous commencez avec le niveau d'activité réglé sur « paisible », mais il peut être modifié à tout moment.

Vous pouvez désormais choisir entre « Normal » et « Précis » pour la vitesse de la flèche qui apparaît lorsque vous maintenez la touche X enfoncée pour viser. En réglant ce paramètre sur « Précis », il sera plus facile d'ajuster la direction de la charge des Pikmin et de la ruée d'Otchin. Corrections de bogues Correction d'autres problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu. Remarque : un correctif contenant les mêmes modifications a également été distribué pour la démo de Pikmin 4 (version 1.1.0). La version démo ne peut pas se connecter à l'application Pikmin Bloom pour appareils mobiles.

Pour rappel, Pikmin 4 est disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

