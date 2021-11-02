Pikmin 4 : la grosse mise à jour est disponible sur Nintendo Switch - Tous les détails
C'est décidément le jour des mises à jour... Au cas ou vous l'auriez oublié, Pikmin 4, initialement sorti en juillet 2023 sur Nintendo Switch, reçoit ce jour une "grosse" mise à jour gratuite (voir détails ICI).
Au programme, de nouveaux "Pikmin déco" à trouver dans le décor, un mode photo, un connexion avec Pikmin Bloom et de nouveaux modes de difficultés.
Bizarrement, la mise à jour n'en profite pas pour faire une mise à niveau vers la Switch 2 (même si le jeu est, évidemment , compatible et jouable sur la nouvelle console). peut-être prochainement ?
En attendant, retrouvez les notes de la mise à jour 1.1 de Pikmin 4 sur cette page.
Dernière mise à jour : Ver. 1.1.0 (publiée le 11 novembre 2025)
Nouveau gameplay ajouté
- Vous pouvez désormais choisir parmi trois niveaux d'activité différents pour les créatures : paisible, normal et intense.
- Ce paramètre peut être modifié à tout moment dans les paramètres des options (bouton -).
- Vous pouvez désormais prendre des photos avec l'objet « Appareil photo de terrain » et les décorer avec des tampons et des cadres.
- L'appareil photo de terrain est ajouté à votre sac le matin du deuxième jour.
- Si vous reprenez une partie sauvegardée avant la mise à jour du logiciel, il sera ajouté à votre sac lorsque vous retournerez au poste de commandement des secours et que le matin arrivera.
- « Pikmin déco » apparaîtra désormais dans l'histoire.
- Pour qu'un Pikmin déco rejoigne votre équipe, après avoir sauvé le Ranger Wally de l'Equipe de secours, utilisez l'appareil photo de terrain pour prendre des photos d'un Pikmin déco.
- En partageant les données des Pikmin déco qui ont rejoint votre équipe dans la version complète de Pikmin 4 avec l'application pour smartphone Pikmin Bloom, vous pouvez également obtenir des graines pour ces mêmes Pikmin décoratifs dans Pikmin Bloom.
- Vous pouvez envoyer l'identifiant du compte Nintendo et les données relatives aux Pikmin déco découverts lorsque vous avez terminé l'exploration le jour où les Pikmin décoont été découverts.
- Le compte Nintendo doit être le même pour l'utilisateur qui joue à Pikmin 4 et celui qui joue à Pikmin Bloom.
- Vous pouvez désormais utiliser la fonction « Revenir en arrière » qui vous permet de recommencer une partie en conservant certaines données sauvegardées dans un fichier ayant terminé l'histoire.
- Avec les données sauvegardées ayant terminé l'histoire, sélectionnez une base de données de sauvetage vide dans l'écran de sélection de fichier.
- Si vous avez déjà atteint le matin du deuxième jour dans l'histoire, vous pouvez passer cette introduction lorsque vous recommencez depuis le début.
- Vous commencez à partir du deuxième jour d'exploration, où vous vous rendez à la Terrasse ensoleillée après avoir créé un badge d'identification.
Contrôles nouvellement ajoutés
Les paramètres de contrôle suivants ont été ajoutés aux paramètres dans le menu Options (bouton -).
- Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique de la cible pour le curseur.
- Vous pouvez choisir soit le curseur, soit l'avatar du joueur comme point central du sifflet.
- Ce paramètre est réglé sur « Avatar du joueur » lorsque vous commencez avec le niveau d'activité réglé sur « paisible », mais il peut être modifié à tout moment.
- Vous pouvez désormais choisir entre « Normal » et « Précis » pour la vitesse de la flèche qui apparaît lorsque vous maintenez la touche X enfoncée pour viser. En réglant ce paramètre sur « Précis », il sera plus facile d'ajuster la direction de la charge des Pikmin et de la ruée d'Otchin.
Corrections de bogues
- Correction d'autres problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Remarque : un correctif contenant les mêmes modifications a également été distribué pour la démo de Pikmin 4 (version 1.1.0). La version démo ne peut pas se connecter à l'application Pikmin Bloom pour appareils mobiles.
Pour rappel, Pikmin 4 est disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.
