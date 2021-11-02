Pikmin 4 reçoit une mise à jour gratuite et une nouvelle démo sur Nintendo Switch - Tous les détails

Plus de deux ans et demi après sa sortie, l'adorable Pikmin 4 s'apprête à recevoir une grosse mise à jour.

Alors, pas de Nintendo Switch 2 Edition en vue, mais trois nouveautés qui à défaut de relancer l'intérêt pour le jeu, aura au moins l'avantage de le remettre sur le devant de la scène (la preuve). L'occasion aussi de nous rappeler aussi que Pikmin Bloom est toujours là.

En effet, la mise à jour ajoute des petits personnages rencontrés dans Pikmin Bloom, les "Pikmin déco" (des Pikmin déguisés) qu'il faudra retrouver dans le jeu façon "Ou est Charlie"? sachant qu'une fois trouvés dans Pikmin 4, on pourra les transférer dans l'application mobile. Qui a dit "Hourra" ?

La mise à jour ajoutera aussi un mode photo avec toutes les options qu'on s'attend à trouver dans ce genre de mode ainsi que de nouveaux modes de difficulté permettant de rencontrer des créatures aux réactions paisibles ou intenses. Plus de détails avec la présentation officielle de cette mise à jour qui débarquera en novembre sur Nintendo Switch.

Cette dernière mise à jour du jeu ajoute du contenu destiné aux anciens joueurs comme aux nouveaux venus :

Pikmin déco : apparus à l’origine dans l’application pour tablettes et smartphones Pikmin Bloom , ces curieux Pikmin font leur entrée dans Pikmin 4. Les Pikmin déco (comme leur nom l’indique) sont des Pikmin qui se déguisent avec des éléments de l’environnement du jeu. Vous pourrez par exemple les voir arborer des objets comme un jouet à remontoir, un donut, un bonnet, et bien plus encore. Les Pikmin déco que vous obtiendrez dans la nouvelle mise à jour de Pikmin 4 pourront également être transférés dans votre troupe de Pikmin Bloom. Notez que certains d’entre eux s’obtiennent exclusivement dans Pikmin 4.

Appareil photo : prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l'aide de filtres, de cadres et de tampons .

: prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l’aide de filtres, de cadres et de tampons . Niveaux d’agressivité des créatures : progressez à votre rythme en profitant du nouveau mode Paisible, dans lequel les créatures n’attaquent que si vous les agressez, ou pimentez les choses avec l’infernal mode Intense. Vous pouvez choisir ces modes quand vous lancez une nouvelle partie, et les modifier à tout moment dans les paramètres du jeu. À l’occasion du quatrième anniversaire de l’application, Pikmin Bloom accueille les Pikmin glace. Les joueurs ont découvert les Pikmin glace pour la première fois dans Pikmin 4.

Notez qu'une nouvelle démo incluant ces nouveautés sera disponible au même moment.

Pour rappel, Pikmin 4 est disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Les Pikmin se dévoilent dans une vidéo d’animation de Nintendo Pictures intitulée « Close to You »

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

