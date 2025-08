LEGO Game Boy : un coup d'œil sur le nouveau set LEGO 18+ - Tous les détails

Comme les rumeurs l'avaient révélés, le prochain set 18+ de la gamme Super Mario sera une irrésistible Game Boy à monter soi-même avec différents écrans lenticulaires pour que l'illusion soit parfaite.

Comportant 421 pièces , cette Game Boy plus vraie que nature qui, contrairement à l'ensemble LEGO NES ne propose pas de connexion avec LEGO Super Mario, sera en outre vendue à "petit prix".

En attendant sa sortie, retrouvez sur cette page sa présentation complète ainsi que quelques images.

Présentation du set LEGO Game Boy

Retrouvez l’exaltation de vos premiers jeux sur Game Boy™ avec ce kit de construction LEGO® (72046) pour adultes. Magnifique cadeau pour les fans des jeux vidéo Nintendo®, ce set à collectionner est une réplique en briques presque à l’échelle 1:1 de la console de jeu Game Boy originale de Nintendo. Appuyez sur la croix directionnelle, les boutons A et B, puis sur SELECT et START, comme sur la vraie console. Les autres détails emblématiques de la Game Boy incluent le contrôle du contraste, la molette de volume et le port cartouche.

Personnalisez votre modèle de Game Boy avec les cartouches de jeux interchangeables The Legend of Zelda™: Link's Awakening et Super Mario Land™ ainsi que les écrans lenticulaires correspondants (ou l’écran d’accueil Nintendo). Placez votre création sur le présentoir à construire pour créer une décoration rétro.

Retrouvez les instructions étape par étape de ce set LEGO Nintendo dans la boîte et dans l’application LEGO Builder. Contient 421 pièces.