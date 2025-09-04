Multi
The Game Awards 2025 : toutes les annonces - Tout ce qu'il faut retenir
Par rifraff - Il y a 22 heures
THE GAME AWARDS 2025, c'est l'évenement de cette fin d'année pour tous les fans de jeux vidéo. Un grand barnum à voir LA et dont vous allez pouvoir retrouver ICI les principales infos.
Retrouvez tout au long de la nuit, toutes les annonces à retenir au fur et à mesure qu'elles tomberont. Géronimo !
----------------------------------------------------
Toutes les annonces à retenir de THE GAME AWARDS 2025 :
- The Free Shepherd annoncé sur PS5 en 2027
- Trailer de Decrepit
- Audio Mech - le nouveau jeu des créateurs d'Audiosurf. Démo dispo demain sur Steam
- Présentation de Pragmata, un jeu Capcom prévu le 24 avril 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et... Nintendo Switch 2. Demo dispo aujourd'hui sur Steam, bientôt sur consoles - Voir ICI pour les détails.
- Bradley, the Badger, un très prometteur jeu de plateforme 3D annoncé sur Steam
- Star Wars : Fate of the Old Republic dévoilé
- Extrait du nouveau jeu Divinity de Larian Studios
- Coven of the Chicken Foot - Trailer - Prévu sur Steam
- Nouveau trailer (avec Léon Kennedy) de Resident Evil Requiem - Voir ICI pour les détails.
- Order of The Sinking Star le nouveau puzzle game des créateurs de Braid.
- Trailer du nouveau jeu de Remedy : Control Resonant - prévu en 2026 sur PS5 et Xbox Series
- Bande annonce et présentation du nouveau film Street Fighter - prévu en 2026
- Nouveau trailer de LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight - le 29 mai 2026 sur Pc et consoles dont la Switch 2
- Le nouveau jeu de Lara Croft se nomme Tomb Raider : Catalyst et est prévu en 2027 sur PS5 et Xbox Series.
- Mais ce n'est pas tout. le leak était réel : Tomb Raider : Legacy of Atlantis revisitera le premier jeu de 1996 en 2026, toujours sur PS5 et Xbox Series
- Orbitals une exclusivité Switch 2 jouable en coopération prévue en 2026 - Voir ICI pour les détails.
- Diablo IV en avril 2026
- Nouveau trailer de 007 First Light avec Lenny Kravitz
- Phasmophobia débarque sur Switch 2 en 2026
- Star Wars : Galactic Racer annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series
- Epic Games présente un magnifique monde en papier avec Out of Words prévu en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 - Voir ICI pour les détails.
- Phantom Blade 0 en septembre 2026 sur PC et PS5
- Mega Man est de retour avec Mega Man Dual Override en 2027 sur PC, Xbox, PS4/PS5 et Switch 1/Switch 2 - Voir ICI pour les détails.
- Nouvelle mini bande annonce de SUPER MARIO GALAXY, Le Film
- Aperçu de High Guard nouveau shooter des créateurs d'Apex Legends et de TITANFALL - Jouable gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 26 janvier 2026
Les prix à retenir de THE GAME AWARDS 2025 :
- Donkey Kong Bananza reçoit le prix du meilleur jeu familial
- Premier prix pour Clair Obscur : Expédition 33, celui du meilleur jeu indépendant
- La série The Last of Us, saison 2 reçoit le prix de la meilleure adaptation.
- Hades II remporte le prix du meilleur jeu d'action
- GTA VI reçoit le prix du jeu le plus attendu
- Jennifer English remporte le prix de la meilleure performance pour Clair Obscur : Expédition 33
- Le jeu canadien South of Midnight reçoit le prix "Games for impact" (Il arrive au printemps prochain sur PS5 et Switch 2)
- Prix de la meilleure musique à Lorien Testard pour Clair Obscur : Expédition 33
- Hollow Knight : Silksong repart avec le prix du meilleur jeu d'action-aventure
Sonic R... Mario Kart World remporte le prix du meilleur jeu de course
- Le meilleur RPG est... Clair Obscur : Expédition 33
- Le choix des joueurs se porte sur
Clair... Wuthering Waves
- Le prix de la meilleure narration revient à Clair Obscur : Expédition 33
- Le prix de la meilleure réalisation revient à Clair Obscur : Expédition 33
- Et la soirée se termine avec le prix du jeu de l'année. Vous l'avez ? (non, ce n'est pas Donkey Kong Bananza)
A l'arrivée, une sacré consécration pour Clair Obscur : Expédition 33 puisque le jeu français repart avec 9 prix sur les 12 nominations (un double record !)
---------------------------------------------------------
Et toujours :
Hollow Knight : Silksong
Team Cherry
- 04 septembre 2025
THE GAME AWARDS
- 11 décembre 2025
Mario Kart World
Nintendo
- 05 juin 2025
007 First Light
IO Interactive
- 27 mars 2026
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
Warner Bros Games
TT Games
TT Games
- 2026
SUPER MARIO GALAXY, Le Film
Nintendo
- 03 avril 2026
Resident Evil Requiem
Capcom
- 27 février 2026
