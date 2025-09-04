The Game Awards 2025 : toutes les annonces - Tout ce qu'il faut retenir

Multi

THE GAME AWARDS 2025, c'est l'évenement de cette fin d'année pour tous les fans de jeux vidéo. Un grand barnum à voir LA et dont vous allez pouvoir retrouver ICI les principales infos. 

Retrouvez tout au long de la nuit, toutes les annonces à retenir au fur et à mesure qu'elles tomberont. Géronimo !

Toutes les annonces à retenir de THE GAME AWARDS 2025 :

  • The Free Shepherd annoncé sur PS5 en 2027
  • Trailer de Decrepit
  • Audio Mech - le nouveau jeu des créateurs d'Audiosurf.  Démo dispo demain sur Steam
  • Présentation de Pragmata, un jeu Capcom prévu le 24 avril 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et... Nintendo Switch 2. Demo dispo aujourd'hui sur Steam, bientôt sur consoles - Voir ICI pour les détails.
  • Bradley, the Badger, un très prometteur jeu de plateforme 3D annoncé sur Steam
  • Star Wars : Fate of the Old Republic dévoilé
  • Extrait du nouveau jeu Divinity de Larian Studios
  • Coven of the Chicken Foot - Trailer - Prévu sur Steam
  • Nouveau trailer (avec Léon Kennedy) de Resident Evil Requiem - Voir ICI pour les détails.
  • Order of The Sinking Star le nouveau puzzle game des créateurs de Braid.
  • Trailer du nouveau jeu de Remedy : Control Resonant - prévu en 2026 sur PS5 et Xbox Series
  • Bande annonce et présentation du nouveau film Street Fighter - prévu en 2026
  • Nouveau trailer de LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight - le 29 mai 2026 sur Pc et consoles dont la Switch 2
  • Le nouveau jeu de Lara Croft se nomme Tomb Raider : Catalyst et est prévu en 2027 sur PS5 et Xbox Series.
  • Mais ce n'est pas tout. le leak était réelTomb Raider : Legacy of Atlantis revisitera le premier jeu de 1996 en 2026, toujours sur PS5 et Xbox Series
  • Orbitals une exclusivité Switch 2 jouable en coopération prévue en 2026 - Voir ICI pour les détails.
  • Diablo IV en avril 2026
  • Nouveau trailer de 007 First Light avec Lenny Kravitz
  • Phasmophobia débarque sur Switch 2 en 2026
  • Star Wars : Galactic Racer annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series
  • Epic Games présente un magnifique monde en papier avec Out of Words prévu en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 - Voir ICI pour les détails.
  • Phantom Blade 0 en septembre 2026 sur PC et PS5
  • Mega Man est de retour avec Mega Man Dual Override en 2027 sur PC, Xbox, PS4/PS5 et Switch 1/Switch 2 - Voir ICI pour les détails.
  • Nouvelle mini bande annonce de SUPER MARIO GALAXY, Le Film
  • Aperçu de High Guard nouveau shooter des créateurs d'Apex Legends et de TITANFALL - Jouable gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 26 janvier 2026

Les prix à retenir de THE GAME AWARDS 2025 :

  • Donkey Kong Bananza reçoit le prix du meilleur jeu familial
  • Premier prix pour Clair Obscur : Expédition 33, celui du meilleur jeu indépendant
  • La série The Last of Us, saison 2 reçoit le prix de la meilleure adaptation. 
  • Hades II remporte le prix du meilleur jeu d'action
  • GTA VI reçoit le prix du jeu le plus attendu
  • Jennifer English remporte le prix de la meilleure performance pour Clair Obscur : Expédition 33
  • Le jeu canadien South of Midnight reçoit le prix "Games for impact" (Il arrive au printemps prochain sur PS5 et Switch 2)
  • Prix de la meilleure musique à Lorien Testard pour Clair Obscur : Expédition 33
  • Hollow Knight : Silksong repart avec le prix du meilleur jeu d'action-aventure
  • Sonic R... Mario Kart World remporte le prix du meilleur jeu de course
  • Le meilleur RPG est... Clair Obscur : Expédition 33
  • Le choix des joueurs se porte sur Clair ... Wuthering Waves
  • Le prix de la meilleure narration revient à Clair Obscur : Expédition 33
  • Le prix de la meilleure réalisation revient à Clair Obscur : Expédition 33
  • Et la soirée se termine avec le prix du jeu de l'année. Vous l'avez ? (non, ce n'est pas Donkey Kong Bananza

A l'arrivée, une sacré consécration pour Clair Obscur : Expédition 33 puisque le jeu français repart avec 9 prix sur les 12 nominations (un double record !)

