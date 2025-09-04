The Game Awards 2025 : les jeux vidéo font leur show ce soir en direct - Toutes les infos

THE GAME AWARDS 2025, c'est cette nuit ! Le grand show des jeux vidéo animé par l'omniprésent Geoff Keighley est désormais devenu un rendez-vous incontournable. Non seulement, la soirée est l'occasion de célébrer les "meilleurs" jeux de l'année mais c'est aussi l'occasion de découvrir en avant-première quelques-uns des titres qui feront l'évenement (ou plutôt qui essaieront de le faire) dans les mois à venir.

C'est aussi, il ne faut pas se mentir, une grosse soirée de promotion ou chaque studio essaie de caser ses petits, assurer d'avoir une couverture médiatique monstre.

En France métropolitaine, le show sera visible dès 1H30 (heure de Paris). Evidemment on sera fidèle au poste avec une news référence qui vous listera les annonces et les principaux prix au fur et à mesure de la soirée.

Logiquement, la soirée devrait être le point d'orgue de l'extraordinaire aventure de Clair Obscur : Expédition 33, un jeu pas comme les autres, développé par le studio français Sandfall Interactive et qui a été l'un des succès surprises de l'année. Difficile d'imaginer un autre GOTY 2025. Mais d'autres jeux pourraient créer la surprise, notamment Hades II, Hollow Knight : Silksong ou encore... Donkey Kong Bananza !

Généralement, la cérémonie n'est pas vraiment "Nintendo-friendly" qui se concentre avant tout sur des jeux PC, PS5 et Xbox Series mais avec la Nintendo Switch 2, nous ne sommes pas à l'abris de quelques annonces...

La cérémonie sera diffusée pour la première fois en live sur Prime Vidéo mais pourra toujours être suivie sur YouTube et Twitch. La vidéo de la cérémonie est à retrouver, sinon, sur cette page. Alors votre body est-il ready ?

----------------------------------------------------

Donkey Kong BANANZA sera-t-il sacré Jeu de l'Année 2025 ? Tous les nommés aux Game Awards 2025

---------------------------------------------------------

Et toujours :