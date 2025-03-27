The Legend of Zelda : Nintendo publie les premières images officielles du film avec Link et Zelda
Alors que des images du tournage ont fuité ce week-end, Nintendo se décide à publier (sur Nintendo Today!) les premières images officielles du film The Legend of ZELDA réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume).
On découvre donc les premières images officielles de Zelda (interprétée par Bo Bragaso) et de Link (interprété par Benjamin Evan Ainsworth) et, si tout se passe bien, logiquement, la musique de la Legend devrait résonner dans votre tête...
Mais, évidemment, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.
