Brie Larson interprète Harmonie dans le film Super Mario Galaxy

Suite au SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), de nouveaux personnages ont été présentés, à commencer par Harmonie qui, comme on s'en doutait, sera donc bien dans le film.

En version originale, la maman des Lumas sera interprétée par l'actrice Brie Larson, connue pour son rôle de Captain Marvel, et qui s'est toujours présentée comme une fan de Nintendo.

Très en vogue il y a quelques années, l'actrice a connu par la suite quelques déconvenues, notamment suite au bide intersidérale du film The Marvels mais aussi au déclin du MCU.

Grâce à SUPER MARIO GALAXY, Le Film, elle entre enfin dans le Nintendoverse et revient au premier plan dans un rôle iconique dont vous pouvez avoir un aperçu sur cette page.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

