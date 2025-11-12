Nintendo

SUPER MARIO GALAXY, Le Film dévoile son affiche promo et sa bande-annonce en français

Par rifraff - Il y a 8 heures

Suite au SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), retrouvez sur cette page l'affiche promo finale du film qui remplace les Toad montrés initialement par Peach, Mario et Luigi.

Par ailleurs, retrouvez la bande-annonce du film en français et en version originale sous-titrée français. Enjoy.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

Et toujours :

Source : Nintendo
