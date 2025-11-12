Nintendo
SUPER MARIO GALAXY, Le Film dévoile son affiche promo et sa bande-annonce en français
Par rifraff - Il y a 8 heures
Suite au SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), retrouvez sur cette page l'affiche promo finale du film qui remplace les Toad montrés initialement par Peach, Mario et Luigi.
Par ailleurs, retrouvez la bande-annonce du film en français et en version originale sous-titrée français. Enjoy.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026
LIRE AUSSI : Toutes les infos à retenir du SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT
Lire aussi : Brie Larson interprète Harmonie dans le film Super Mario Galaxy
Et toujours :
- Pikmin 4 : la grosse mise à jour est disponible
- Détail de la mise à jour 21 0.0 sur Nintendo Switch 1 et 2
- Calendrier de sorties de jeu 2025-2026 sur Switch 1 et Switch 2
- Pokémon POKOPIA : détails, prix et poids du jeu dévoilés
- Un nouveau set teasé pour LEGO The Legend of ZELDA
Source : Nintendo