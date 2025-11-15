Les premières images du tournage du film The Legend of Zelda fuitent en ligne

Si SUPER MARIO GALAXY, Le Film est attendu l'année prochaine , un autre film du Nintendoverse devrait faire l'évènement l'année suivante : The Legend of ZELDA, le film.

Et là, on ne plaisante plus : ça passe ou ça casse.

Actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande, le film réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ) aura fort à faire pour se hisser au niveau des grands classiques de la fantasy au cinéma.

En attendant de découvrir les premières images officielles du jeu, il semblerait que le film vient de subir sa première fuite. En effet, un petit indiscret serait tombé sur le tournage du film et aurait capté une séquence de jeu montrant, a priori, la princesse Zelda (interprétée par Bo Bragaso), dans sa tenue de Breath of The Wild, discutant avec un autre personnage (peut-être Impa ?). Dans une autre séquence, on entraperçoit, là encore a priori, Link (interprété par Benjamin Evan Ainsworth).

Retrouvez ces images sur cette page, en gardant en tête qu'elles ne sont pas officielles et qu'il s'agit peut-être de répétition ou autres.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

Lire aussi :

Et toujours :

LIRE AUSSI : Toutes les infos à retenir du SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT

Source : Instagram