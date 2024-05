Film Zelda - Le réalisateur veut que le film soit "ambitieux" et parle de suites

Plutôt discret depuis l'annonce du film en live-action The Legend of Zelda et le raz de marée occasionné par celle-ci sur d'internet, Wes Ball, le réalisateur du film, a profité d'un événement questions-réponses sur Reddit pour parler un peu plus du projet.

Question : Comment se porte le film The Legend of Zelda ? Wes Ball : Je sais qu'on va me poser une tonne de questions sur Zelda. Désolé de vous décevoir, mais je ne peux rien dire pour l'instant... Je peux simplement dire que j'adore Zelda et que je vais me démener pour faire quelque chose de bien pour nous. Question : Quelles leçons tirées de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume [Ndlr: Le prochain film du réalisateur à sortir] allez-vous retenir pour Zelda ? Wes Ball : Gardez l'argent visible à l'écran. Soyez ambitieux. Ayez confiance dans le talent qui vous entoure. Essayez de faire quelque chose de grand. Question : Votre travail sur La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume vous a-t-il apporté une expérience ou une inspiration qui, selon vous, vous sera utile pour le prochain film Zelda ? Wes Ball : Bien sûr. On apprend des choses sur chaque film que l'on fait. J'en ai appris des tonnes sur ce film. Question : Si le film marche bien, est-il prévu de prolonger la série ? Wes Ball : Oui. Nous aimerions poursuivre l'histoire et les personnages. Question : John Cena jouera-t-il Navi dans le film Zelda ? Wes Ball : On ne sait jamais.

Nous apprenons ainsi, et sans surprise, qu'une série de film The Legend of Zelda pourrait être à l'ordre du jour, que le film sera "ambitieux" et que Wes Ball essaie de faire quelque chose de grand pour nous. Peu d'informations au sein de cette langue de bois marketing, mais si nous pouvions supposer que des suites étaient d'ores et déjà en discussion, nous en avons désormais la confirmation. De plus, il est toujours bon de savoir que le projet se porte bien et que Wes Ball devrait bientôt se mettre à la tâche.

