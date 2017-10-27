SUPER MARIO GALAXY, Le Film : nouvelle affiche promo au pays des sables de Super Mario Odyssey
Suite au SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), une nouvelle affiche promotionnelle du long métrage a été publiée sur les réseaux sociaux
Cette fois, après la féerie du festival des étoiles, la nouvelle affiche nous emmène au... Pays des sables de Super Mario Odyssey ! A priori, les deux frangins y feront une halte, et même de la moto comme on le voit dans le trailer.
Y aura-t-il d'autres pays de Super Mario Odyssey ? Ou nos héros iront-ils crapahuter dans d'autres jeux ? Réponse, l'année prochaine.
En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026
Explore new worlds. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 2026. pic.twitter.com/SZLY2loN1H— The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) November 14, 2025