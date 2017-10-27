Nintendo

SUPER MARIO GALAXY, Le Film : nouvelle affiche promo au pays des sables de Super Mario Odyssey

Par rifraff - Il y a 1 heure

Suite au SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT diffusé mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), une nouvelle affiche promotionnelle du long métrage a été publiée sur les réseaux sociaux

Cette fois, après la féerie du festival des étoiles, la nouvelle affiche nous emmène au... Pays des sables de Super Mario Odyssey ! A priori, les deux frangins y feront une halte, et même de la moto comme on le voit dans le trailer

Y aura-t-il d'autres pays de Super Mario Odyssey ? Ou nos héros iront-ils crapahuter dans d'autres jeux ? Réponse, l'année prochaine.

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

