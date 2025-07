The Legend of Zelda - Nous connaissons enfin les acteurs qui incarneront Link et Zelda dans le Live-Action de 2027

L'info vient de tomber à l'instant sur l'application Nintendo Today! Nous connaissons enfin les acteurs qui incarneront Link et Zelda dans le Live-Action The Legend of Zelda. La princesse sera ainsi incarnée par Bo Bragason, une actrice de 21 connue pour ses rôles dans Renegade Nell (2024), The Radleys (2024) et Censor (2021). Du côté du Hylien à la tunique verte, il sera incarné de son côté par Benjamin Evan Ainsworth, jeune acteur âgé de 16 ans ayant de son côté joué dans le film Everything’s Going To Be Great, et dans la série La famille Critch. Le Live-Action quant à lui est attendu pour le 7 mai 2027 dans les salles.

Ici Miyamoto. J'ai le plaisir de vous annoncer que pour le film The Legend of Zelda en prises de vues réelles, Zelda sera interprétée par Bo Bragason, et Link par Benjamin Evan Ainsworth. J'ai très hâte de les voir tous deux sur grand écran. (1/2) https://t.co/1FTXFU52L6 — Nintendo France (@NintendoFrance) July 16, 2025