Donkey Kong, le film : ça se précise...

Donkey Kong Bananza est l'évènement de la semaine (et de l'été) sur Nintendo SWITCH 2. Il permet de remettre sur le devant de la scène, l'iconique Donkey Kong dans un jeu de plateforme 3D, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 25 ans ! Depuis quelque temps d'ailleurs, il semblerait que Nintendo veille capitaliser sur la notoriété de sa mascotte.

Notre gorille bien-aimé a d'ailleurs désormais une zone Donkey Kong Country dans les parcs Super Nintendo World et il avait un rôle plutôt sympathique dans Super Mario Bros. Le Film dont la suite est actuellement en préparation pour une sortie l'année prochaine.

A ce propos, certains pensent que ce nouveau film pourrait s'appeler SUPER MARIO WORLD. Cependant, Nintendo et Universal viennent de déposer aux États-Unis un copyright pour un projet de film Donkey Kong (pour le moment sans titre). le dépot est assez récent et il faudra probablement attendre plus pour savoir si cela concerne le prochain film Mario ou si Donkey aura son propre film en parallèle.

Petit à petit, le Nintendoverse se précise sur grand écran, alors que le nom des deux acteurs qui interpréteront Link et Zelda dans le film prévu en 2027 viennent d'être révélés.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza est disponible en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Pour tout savoir sur ce jeu fracassant, vous pouvez retrouver notre test complet ICI

Voir aussi :

Et toujours :

Et toujours : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

Lire aussi :

​Lire aussi : Tout savoir sur Nintendo SWITCH 2 grâce à notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2

Source : Copyright