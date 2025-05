Super Mario World pourrait être le titre officiel du prochain film Super Mario prévu en 2026

Après le succès planétaire de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo et le studio d'animation Illumination vont tenter de transformer l'essai en sortant un second film qui est attendu dans les salles, l'année prochaine .

Si pour le moment, peu d'informations ont filtré sur ce nouveau long métrage, certains pensent qu'il pourrait donner une importance plus grande à Donkey Kong, et cela afin d'être raccord avec la zone DK des parcs Universal.

Cependant, d'après un article de NBCUniversal listant les évènements à venir pour les 100 ans de NBC (le grand groupe audiovisuel américain), on découvre que le nouveau film pourrait s'appeler Super Mario World.

La référence au film Mario a depuis été retirée de l'article et il peut s'agit d'une erreur mais en même temps cela serait raccord avec l'ultime séquence post-générique du premier film qui montre un œuf de Yoshi...

Pour rappel, le nouveau film Super Mario est attendu en avril 2026 et, un an plus tard c'est The Legend of ZELDA, le film qui devrait sortir dans le monde entier, le 26 mars 2027.

