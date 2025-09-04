Voeux 2026 Nintendo-Master - adieu 2025, bonjour 2026 !

NAN ! Dites moi pas que c'est pas vrai ! J'ai même pas fini de corriger l'article des voeux de 2025 que me voilà déjà en train de rédiger les voeux de 2026 ! Il y a quelqu'un qui s'est assis sur la télécommande de la vie et la Terre tourne en vitesse rapide, ce n'est pas possible autrement (surtout si la Terre est plate et ressemble à un vieux 33 Tours- en même temps, le mange-disque de l'univers a-t-il une télécommande ? Et qui aurait des fesses aussi grosses pour s'assoeir dessus ? Ca recommence, j'ai mal à la tête).

Pour bien commencer l'année, nous vous proposons un petit florilège de voeux formulés par différents membres de l'équipe avec en prime quelques belles musiques entendues dans les jeux cette année. Adieu 2025, bonjour 2026, bonne année à toutes et à tous !

NM – Vœux 2026 – Kosmo

C'est une grosse année qui s'achève pour Nintendo ! Avec la Switch qui continue son succès insolent et sa petite soeur qui commence sur les chapeaux de roue, l'avenir semble radieux, non? Pourtant, le succès attise les convoitises, et la rage anti-Nintendo atteint également des sommets. Justifiée par moments, totalement gratuite la plupart du temps... Mais les chiffres, et les jeux, ne mentent pas! On peut compter sur la Switch 2 et sur Nintendo pour de belles heures de gaming de qualité durant 2026!

Coup de cœur de l'année: la Nintendo SWITCH 2.

Eh bien oui, je triche, mais pas vraiment. La Switch 2 a éclipsé sa grande sœur à tous les points de vue, et tous les jeux tournent tellement mieux dessus! Et c'est sans compter les exclues fortes (quoi qu'en disent les rageux) et les portages relevant de la magie noire (Cyberpunk, par exemple). A un prix qui fait un pied de nez à la concurrence, et avec une ludothèque d'exclu Switch à faire pâlir la PS5, la Switch 2 a de très beaux jopurs devant elle, on dirait!

Coup de gueule de l'année: Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Quand je pense Nintendo à ses pires moments, je pense à quelque chose comme Welcome Tour: condescendant, stérile, limité, et absolument pas fun. L'équipe derrière 51 Worldwide Games nous a déjà prouvé son manque de talent avec d'autres "jeux", mais la pire division de Nintendo nous insulte carrément en nous demandant de payer pour Welcome Tour, une vraie perte de temps si elle avait été gratuite, et une tâche sur l'image de la compagnie en l'état.

Et pour l'année prochaine?

J'espère voir le retour en grande pompe de Zelda, un aperçu au moins d'une suite 3D qu'on attend depuis un bail. Mais sinon, un nouveau Xeno, ou même le retour d'une franchise en souffrance comme Starfox serait également bienvenu!

NM – Vœux 2026 – babidu

2025 a été une année intense. 12 mois spectaculaires, denses et remplis. Entre l’arrivée de la Nintendo Switch 2, la Gamescom, les previews, les interviews, j’ai eu le sentiment d’être constamment en mouvement et de faire avancer ma manière d’écrire. Tout est allé vite. Parfois trop. Mais c’est définitivement une année à retenir. J’ai publié davantage de papiers à angles, exploré de nouveaux formats, pris plus de libertés aussi. La Gamescom résume bien cette année pour moi. Pas un article en particulier, mais un ensemble, une continuité, avec ce privilège de couvrir un événement aussi important.

Il y a eu des temps morts, forcément. L’attente entre certaines annonces majeures, notamment entre Alarmo et les premières images concrètes de la Nintendo Switch 2 a paru longue. A la limite de la frustration mais toujours dans l’excitation.

Mais… l’attente a valu la peine…

Coup de cœur 2025

Nintendo Switch 2

Difficile de faire semblant. La Nintendo Switch 2 est une réussite. Une console confortable, fluide, solide, qui tient ses promesses sans chercher à en faire trop. Elle ne révolutionne pas tout, mais elle remet beaucoup de choses à leur juste place. Une meilleure Nintendo Switch Pro que n’aurait pu l’être ce fantasme. Une machine qui donne envie de rejouer, vraiment, et surtout de rejouer mieux.

Mes tops jeux 2025

Un jeu qui marque sans forcer. Par son univers, sa proposition, son ambiance. Mon jeu de l’année. Le jeu de l’année.

Cyberpunk 2077 (rejoué)

Quelle claque. Refaire Cyberpunk dans de bonnes conditions a complètement transformé mon regard sur le jeu. Une expérience réparée, enfin à la hauteur de ses ambitions et sans doute l’un des moments de jeu les plus marquants de mon année.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (rejoué)

Replonger dans Tears of the Kingdom avec une machine enfin à la hauteur a changé mon rapport au jeu. Non pas parce qu’il était mauvais avant, mais parce qu’il peut enfin respirer comme il le mérite. 4K 60 fps… enfin ! Faites que le prochain Zelda fasse au moins aussi bien !

Déception ou décalage

Presque un rejet, un vrai décalage. Un jeu très attendu, très commenté, mais que j’ai abordé sans véritable connexion. J’ai pu faire la démo, j’en suis ressorti heureux pour les amateurs mais plutôt dubitatif pour moi qui était resté neutre face à Hollow Knight. Ce n’est pas lui c’est moi.

Point faible de l’année

Le jeu est bon. Très bon même. Un excellent jeu de lancement et l’un des meilleurs Mario Kart. Mais son suivi n’a pas été à la hauteur de ce qu’il aurait pu devenir sur la durée. Une impression de potentiel sous-exploité, malgré les qualités évidentes du titre. Affaire à suivre mais j’ai encore confiance.

Souhaits pour 2026

Mes attentes sont simples pour l’année prochaine. Zelda et Mario. Et en 3D s’il vous plaît. Mais je prendrai tout, tant que c’est fait avec envie et exigence. En dernier lieu, si je devais adresser un petit mot à Nintendo, ce serait celui-ci. « Merci. Et on y retourne ! »

NM – Vœux 2026 – Mayline

Bonjour à tous, l'année 2025 s'achève et laisse place à la nouvelle année 2026. De ce fait, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère qu'elle sera pour chacun de vous, meilleure que la précédente et remplie de belles expériences vidéoludiques.

En guise de rétrospective, pour mon coup de cœur de l'année 2025, je vais rester dans le concept du partage et citer : Split fiction. Ce jeu m'a marqué par sa générosité et sa créativité sans limite. Les propositions de gameplay sont audacieuses, dans un univers inspiré et plein de références, avec une histoire certe plutôt simple mais dont les dialogues apportent un certain charme. L'ensemble se partage à deux joueurs, et le jeu ne cesse de nous surprendre tout au long de l'aventure dans un rythme effréné qui pousse le renouvellement à son maximum. Ce jeu, très complet, brille par son originalité et me laisse un très bon souvenir.

Pour le coup de mou de l'année 2025, cela ne concerne pas le jeu en lui-même mais davantage l'attente que j'en avais, il s'agit de Little Nightmares III. Le jeu possède une direction artistique soignée, dans une ambiance atypique très efficace, avec une technique réellement maîtrisée. Mais malgré cela, j'attendais de ce nouvel opus une certaine prise de risque, un renouvellement dans sa mécanique grâce au multijoueur, mêlée à de nouvelles prises de positions par le nouveau studio en charge du jeu, où certaines idées auraient pu être exploitées davantage. Sans réellement sortir des sentiers battus, le jeu reste bon et fidèle à ce que l'on connaît depuis maintenant 8 ans.



Ces émotions contrastées nourrissent naturellement mes attentes pour 2026. Ainsi, Reanimal attire toute mon attention en février pour succéder à la licence de Little Nightmares, dont le studio a déjà œuvré sur les deux premiers épisodes. Son univers sombre, doublée d'une ambiance horrifique et dérangeante, laissent espérer une expérience marquante où l'on peut également s'aventurer à deux. J'attends donc sa sortie pour me laisser surprendre par ce jeu à l'air prometteur, en espérant une expérience rafraîchissante sur les bases solides que l'on connaît déjà du studio.

En termes d'attentes, l'année 2026 s’annonce riche en propositions dès les premiers mois. Toujours en février, Dragon Quest nous offre le remake de son septième opus avec DRAGON QUEST VII Reimagined. À travers une direction artistique moderne et colorée, ce jeu, bien qu'ayant déjà eu le droit à un remake sur Nintendo 3DS il y a une dizaine d'années, arrive à proposer une refonte qui donne encore envie de le découvrir. Étant fan de la licence, je ne peux de toute façon pas ignorer l'appel de Dragon Quest, qui fait l'effort de nous proposer une nouvelle expérience, plus confortable, et dont les améliorations seront bien évidemment scrutées à sa sortie.

Enfin, et toujours pour février, il est impossible de ne pas mentionner Mario Tennis Fever, que j'attends également avec un certain enthousiasme. Appréciant les différents jeux Mario Tennis, ce nouvel opus promet quelques nouveautés qui suscitent mon intérêt. Nous restons sur des matchs dynamiques, au gameplay accessible mais nerveux en fonction des adversaires. Doté d'une belle panoplie de personnages, la possibilité de choisir entre plusieurs raquettes, et le mode aventure qui semble innovant dans la forme, j'ai le sentiment que le jeu va suivre sa recette du fun immédiat propre aux jeux Mario.



Ces affaires sont donc à suivre, et je vous donne rendez-vous sur cette année 2026 pour profiter de toujours plus d'expériences vidéoludiques. Quelles que soient les préférences de chacuns, les jeux-vidéos restent un art où le joueur a la possibilité de s'amuser à travers une multitude de genres toujours plus exaltants. Alors bonne année de jeux à tous et à bientôt !”

NM – Vœux 2026 – ggvanrom

2025 restera une année importante pour les fans de Nintendo avec l’arrivée, en juin dernier, de la Nintendo SWITCH 2 dans les chaumières. J’avais pris comme bonne résolution d’essayer d’être moins gourmand en termes de jeux pour cette nouvelle année ; force est de constater, en regardant mon backlog, que c’est encore une résolution de loupée pour moi. Mais bon, à défaut de boire ou de fumer, je joue.

2025 a également été une étape importante pour moi côté santé, et je compte bien profiter de cette nouvelle année pour prendre davantage soin de moi, tout en continuant de vous proposer articles et tests dans nos colonnes. Bonne année à tous, et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez !

Mon Top 2025

Ça a été ma première claque de l’année 2025. Alors que j’allais annuler sa précommande quelques jours avant sa sortie, faute de temps, je me suis dit : « allez, au pire tu le commences et tu le termineras un peu plus tard »… Je suis littéralement resté scotché dessus pendant deux semaines.

S’il ne révolutionne peut-être pas le genre, j’ai tout de même été sous le charme de son univers, de sa direction artistique, et mon dieu, ses OST… Encore un grand bravo à Sandfall Interactive pour leur travail, et si jamais le jeu s’offre une version Nintendo SWITCH 2 en 2026, je serai aux premières loges.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake

De la même manière qu’il est aujourd’hui difficile de demander à un joueur de s’extasier devant la version Nintendo 64 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, j’ai malheureusement connu la licence Dragon Quest bien trop tard pour pouvoir apprécier la découverte des premiers opus parus initialement sur NES. Heureusement, en 2025, Square Enix est revenu avec la version HD-2D des deux premiers épisodes, bouclant enfin la trilogie d’Erdrick sur Nintendo Switch (et Nintendo Switch 2). Les jeux baignent encore dans leur jus malgré un ravalement de façade, mais c’était une manière idéale de les (re)découvrir dans des conditions optimales.

Mince, encore un RPG dans le top… Tant pis. Honnêtement, quand j’ai récupéré le test du jeu, je pensais me contenter de le survoler pour en retirer l’essentiel. Et quelle erreur… Oui, l’absence de traduction est le plus gros gâchis de Square Enix cette année, mais bon dieu, ce jeu est une véritable pépite pour les amateurs de J-RPG. Son scénario, ses musiques (certes recyclées pour la plupart), ses méchants ! J’ai passé plus de 60 heures sur le jeu avant de commencer à rédiger mon test, et même à ce stade je n’avais pas encore vu la fin. Ai-je été conquis au point d’acheter mon édition physique derrière ? Tout à fait. Est-ce que l’anglais a été un frein ? Ne nous mentons pas, le niveau soutenu pourra déstabiliser les moins à l’aise avec la langue de Shakespeare, mais comparé aux émotions ressenties durant l’aventure, c’était un petit gravillon dans la botte.

Mon flop 2025

Peut-on réellement parler d’un flop en l’occurrence ? Non. Mario Kart World est un très bon jeu, et j’y ai passé de très bons moments en solo, entre amis et en famille. Mais après avoir mangé Mario Kart 8 sur deux générations de consoles, le titre m’a rapidement laissé sur ma faim. Et bien que le monde ouvert ait été une surprise, je le trouve désespérément inintéressant en l’état. Des mises à jour sont toutefois venues améliorer le jeu après sa sortie initiale en juin dernier, mais depuis, je ne l’ai quasiment pas retouché.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce jeu aura une nouvelle fois divisé la communauté. En l’état, j’ai bien apprécié le jeu de base, malgré un post-game extrêmement répétitif avec la nécessité d’enchaîner 15 combats classés pour voir la fin du scénario principal. Sur ce, le DLC Méga-Dimension est arrivé beaucoup plus tôt que prévu dans mon agenda, et autant le dire : bien que certaines nouvelles Méga-Évolutions soient intéressantes, je suis arrivé à mon point de saturation. Nouvelles zones trop peu diversifiées, nécessité de grinder des points à la chaîne, et mon dieu… ces deux Crabominable. Je pense que, pour le coup, j’aurais surtout apprécié pouvoir découvrir un Illumis altéré dans son intégralité, et non pas des zones microscopiques, ou même découvrir carrément une nouvelle zone, comme dans les DLC d’Écarlate et Violet.

Souhaits 2026

Les 40 ans de Zelda : surprises en perspective ?

Peu de licences peuvent se vanter de traverser le temps avec autant de constance. En 2026, The Legend of Zelda fêtera son 40e anniversaire. J’avais été assez déçu du contenu proposé par Nintendo pour les 40 ans de Mario, et j’espère que pour ceux de Zelda, ils réussiront à me faire vibrer : un nouveau trailer du film, un remake de l’un des meilleurs opus de la licence, et enfin un premier teaser pour un nouvel épisode. La seule chose que je demande, c’est de quitter le Hyrule et la timeline mises en place depuis Breath of the Wild. Ce sont de très bons jeux, mais avoir dû reparcourir le même Hyrule six ans après BotW, avoir perdu les tenues que j’avais améliorées durant des dizaines d’heures pour tout recommencer dans TotK… (par contre, on avait gardé les chevaux… la logique !)

Wave Race, le retour ?

On ne se refait pas, je ne lâcherai pas le morceau ! Nintendo, j’attends un nouveau Wave Race sur Nintendo Switch 2 ! Ou au moins le retour de l’opus GameCube sur la Console Virtuelle dédiée.

NM – Vieux 2026 – rifraff

2025 est à la fois une année exceptionnelle- ne serait-ce que par la sortie de la Nintendo SWITCH 2, et paradoxalement une année plutôt calme, en tout cas en ce qui me concerne en tant que gamer Nintendo. Alors attention, il y a eu de très bons jeux en 2025 (dont Hollow Knight : Silksong et Hades II par exemple) mais aucun qui m'a emballé au-delà du temps qu'il m'a fallu pour les terminer. Dans la vie d'un joueur, il y a toujours des hauts et des bas, et vous l'avez compris en cette année 2025 j'étais plutôt dans les bas. J'ai d'ailleurs moins joué que les autres années. En fait j'ai besoin de nouveautés, de vraies nouveautés, pas de suite... Et Tata Yoyo, le jeu, ça sort quand, non de non ? C'est d'ailleurs un peu le problème de la Switch 2 qui est vraiment réussie (et a remplacé facilement l'ancienne Switch) mais qui a peine sortie, s'est déjà fondue dans le paysage comme si elle avait toujours été là.

En même temps, je dois dire que l'actualité est morose et anxiogène, et je ne parle même pas des conflits et des guerres qui sont à nos portes dans l'indifférence générale mais plutôt de l'absence de perpectives d'avenir. Y-a-t-il encore quelqu'un qui cherche à améliorer le monde ? Entre les invectives et les certitudes des uns, les manipulations et les mensonges transformés en vérité des autres, c'est vraiment pas la joie... On a l'impression d'être pris dans une spirale infernale, ou quoiqu'on fasse, on est cuit. A part ça, vous reprendrez bien une part de bûche ?

Bon j'avoue que pour des voeux, on a déjà vu plus gai ^^) mais en même temps, on ne peut pas toujours s'extraire des réalités du monde qui nous entoure. Bon, sans transition, heureusement, il y a notre site adoré ! Et ça, ça me met en joie.

Nintendo-Master aura bientôt 23 ans ! Mazette ! Le site est presqu'aussi vieux que cette expression, "mazette" ! Personnellement, j'écris sur le site depuis 2012 et malgré les hauts et les bas, ça reste toujours une de mes priorités. Avec GG et toute l'équipe, on veille a faire évoluer le site tout en essayant de garder intact sa singularité. NM est un site de fans pour les fans; un site fait par des amateurs (éclairés) mais avec un esprit professionnel.

En plus de 20 ans , le monde a bien changé et nos habitude de joueurs aussi. La presse papier spécialisée a quasiment disparu et désormais les YouTubeurs ont remplaçé les chroniqueurs de jeux vidéo d'hier. D'ailleurs, j'ai une pensée pour la chaîne Game One qui vient tout juste de fermer. C'est vraiment une époque qui se termine avec l'arrêt de cette chaîne dont les émissions sont précurseurs de ce que l'on trouve désormais sur le net.

Heureusement, il y a encore de nombreux sites spécialisés même si certains sont vraiment de grosses usines et servent bien trop souvent de supports de promotion... A NM, on veut croire qu'il y a encore de la place pour des sites de fans fait par des fans. Ce n'est pas toujours facile car on a tous des obligations à côté et parfois, ça se goupille mal. A ce propos, nous avons une philosophie : le site doit rester un plaisir pour nos lecteurs comme pour nous ! Tant que vous répondrez présent, et que nous pourrons nous enflammer à l'annonce d'un nouveau jeu, on continuera à vous informer et, on l'espère, à vous divertir tout en restant un espace de discussion entre joueurs.

On espère d'ailleurs que 2026 verra de gros changements sur le site mais chut, on vous en reparlera bientôt (c'est un teasing et en même temps, je crois qu'on le dit chaque année donc mieux vaut ne pas trop en dire !)

Mon coup de coeur pour cette année est Donkey Kong Bananza. Un incroyable jeu d'aventure extrement bien fait qui laisse entrevoir de toutes nouvelles expériences grâce à la puissance de la Switch 2 (le jeu ayant commencé son déveloplement sur Switch 1)

Ma déception, c'est Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition. En même temps je m'y attendai. Un développement aussi long et une sortie sur deux consoles différentes, il y avait de grandes chances que ça se termine mal. Alors attention, le jeu est très bon et il y a même des séquences assez incroyables. Donc si vous ne l'avez pas et que vous êtes fan de Metroid, ne vous y trompez pas, c'est un très bon jeu qui de surcroît est magnifique et une belle OST mais... Honnêtement, après un développement aussi long, on attendait clairement plus. Un jeu même très bon n'est pas à la hauteur d'une licence comme Metroid. Après ça, je me dis qu'on est pas prêt de voir un nouveau Metroid Prime. Peut-être pour 2040 ?

Pour finir, j'exprimerai mes souhaits pour 2026. J'espère que Nintendo va mettre le turbo en nous présentant de nouveaux jeux excitants pour sa Nintendo SWITCH 2 en ne se contentant pas d'augmenter ses hits Switch (comme la Switch 1 l'avait fait avec la Wii U) mais aussi que les jeux multiplateformes des éditeurs-tiers vont tenir la comparaison. Evidemment, j'espère m'évader avec SUPER MARIO GALAXY, Le Film, en attendant de découvrir l'année prochaine, The Legend of ZELDA, le film. Mais ça, c'est une autre histoire !

En attendant, toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse année faite de bonheur, d'amour et de jeux, bien sûr ! Paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté !