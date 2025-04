Hades II - Les créateurs prennent la parole en vidéo

Dernier projet en date de Supergiant Games, Hades II a eut le droit à une petite parution à l'occasion du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2. Attendu pour le lancement de la console le 5 juin 2025, les développeurs du jeu ont profité de la nouvelle série Youtube de Nintendo Creator’s Voice pour nous en apprendre un peu plus sur cette suite (et le tout sous-titré en français s'il vous plait). Vous trouverez la vidéo ci-dessous.

Incarnez la Princesse des Morts et combattez par-delà les Enfers pour vaincre le Titan du Temps dans cette suite envoûtante du dungeon crawler roguelike original. Dans Hades II, explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais grâce aux bénédictions des dieux de l'Olympe dans un récit qui répond à chacun de vos échecs et de vos succès. Hades II tire pleinement parti de l'écran haute définition de la Nintendo Switch 2 avec une réactivité d'action visant 60 images par seconde.