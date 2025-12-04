Metroid Prime 4 : Beyond : Revue de presse - Tous les tests et toutes les notes sur Nintendo SWITCH 2

Metroid Prime 4: Beyond est enfin là ! Huit ans après avoir été officiellement annoncé et 18 ans après la sortie du troisième épisode sur Wii, la chasseuse de prime, Samus Aran renfile sa combinaison et repart à l'aventure;

Disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, c'est évidemment sur la nouvelle console que Nintendo a axé la promotion du jeu. En attendant de vous faire un retour sur la version "originale" du jeu sur Switch 1, nous vous invitons à lire notre revue de tests exclusive, réunissant quelques-unes des critiques et des notes reçues par le jeu dans son édition Switch 2.

Comme on pouvait (peut-être) s'y attendre, Metroid Prime 4: Beyond est un jeu qui divise et les sites spécialisés soufflent "le show et l'effroi" (copyright : rifraff) avec des arguments qui se rejoignent parfois et divergent souvent. Les notes oscillent entre 10/10 et 6/10 ce qui semble indiquer que tout le monde ne ressentira pas le jeu de la même manière. En même temps les avis c'est comme les... Je ne sais plus ce que disait ma grand mère mais, en gros tout le monde en a un.

De nôtre côté, nous pensons que Retro Studios a évité la casse. Ce n'est peut-être pas le GOTY 2025 (et c'est sûrement décevant pour un tel jeu) mais le titre a ses qualités et même ses fulgurances. A dire vrai, on a encore du mal à le classer aux côtés des autres jeux de la série. Un instant, il est très haut dans le classement, et la minute d'après, il dégringole tout en bas, telle une boule morphing lancée dans un escalier un jour de pluie.

Comme toujours, de toute façon, le temps fera son office et décidera de son statut dans la série, d'ici quelques mois...

En attendant, retrouvez notre revue des tests récemment publiés avec un extrait et un lien pour les lire. Enjoy.

--------------------------------------------------------------------------------

Revue de tests de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition

Nintendo-Master.com : 8/10

Pour son retour sur consoles après 18 ans d'absence, Metroid Prime retrouve la magie des premiers titres en l'agrémentant de séquences spectaculaires et épiques. Construit avec un réseau de puzzles et d'énigmes qui s'enchevêtrent de manière savante, le jeu est véritablement sublime sur Nintendo Switch 2 même s'il reste fondamentalement un jeu conçu pour la première Switch.

Lire notre test complet ICI

Et voilà, notre petit tour des tests de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition est terminé. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible dès le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cliquez-ICI pour voir une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Voir aussi :​

_____________________________________________________________________

Et aussi : Metroid Prime Federation Force : pourquoi tant de haine ?

Et toujours :