Metroid Prime 4 : Beyond : Revue de presse - Tous les tests et toutes les notes sur Nintendo SWITCH 2
Metroid Prime 4: Beyond est enfin là ! Huit ans après avoir été officiellement annoncé et 18 ans après la sortie du troisième épisode sur Wii, la chasseuse de prime, Samus Aran renfile sa combinaison et repart à l'aventure;
Disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, c'est évidemment sur la nouvelle console que Nintendo a axé la promotion du jeu. En attendant de vous faire un retour sur la version "originale" du jeu sur Switch 1, nous vous invitons à lire notre revue de tests exclusive, réunissant quelques-unes des critiques et des notes reçues par le jeu dans son édition Switch 2.
Comme on pouvait (peut-être) s'y attendre, Metroid Prime 4: Beyond est un jeu qui divise et les sites spécialisés soufflent "le show et l'effroi" (copyright : rifraff) avec des arguments qui se rejoignent parfois et divergent souvent. Les notes oscillent entre 10/10 et 6/10 ce qui semble indiquer que tout le monde ne ressentira pas le jeu de la même manière. En même temps les avis c'est comme les... Je ne sais plus ce que disait ma grand mère mais, en gros tout le monde en a un.
De nôtre côté, nous pensons que Retro Studios a évité la casse. Ce n'est peut-être pas le GOTY 2025 (et c'est sûrement décevant pour un tel jeu) mais le titre a ses qualités et même ses fulgurances. A dire vrai, on a encore du mal à le classer aux côtés des autres jeux de la série. Un instant, il est très haut dans le classement, et la minute d'après, il dégringole tout en bas, telle une boule morphing lancée dans un escalier un jour de pluie.
Comme toujours, de toute façon, le temps fera son office et décidera de son statut dans la série, d'ici quelques mois...
En attendant, retrouvez notre revue des tests récemment publiés avec un extrait et un lien pour les lire. Enjoy.
--------------------------------------------------------------------------------
Revue de tests de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo-Master.com : 8/10
Pour son retour sur consoles après 18 ans d'absence, Metroid Prime retrouve la magie des premiers titres en l'agrémentant de séquences spectaculaires et épiques. Construit avec un réseau de puzzles et d'énigmes qui s'enchevêtrent de manière savante, le jeu est véritablement sublime sur Nintendo Switch 2 même s'il reste fondamentalement un jeu conçu pour la première Switch.
- Giant Bomb : 5/5 - "il s'agit bien d'un Metroid Prime pur et dur. C'est sans aucun doute le jeu de la série qui se rapproche le plus du Metroid Prime original en termes de ton, de gameplay et de qualité. " - Lire le test complet ICI
- PC Mag : 5/5 - "Pour moi, Metroid Prime 4: Beyond est le meilleur jeu de 2025 et une aventure cinq étoiles incontournable pour tous ceux qui possèdent une Nintendo Switch 2." - Lire le test complet ICI
- Nintendo-Town : 9,3/10 - "C'est un hommage respectueux à la trilogie originale, mais c'est aussi un jeu résolument moderne, innovant dans ses mécaniques et époustouflant dans sa réalisation technique " - Lire le test complet ICI
- Nintendo Life : 9/10 - "Ajoutez à cela une direction artistique époustouflante, de nouveaux boss redoutables et une équipe de soldats de la Fédération étonnamment attachante, et Beyond est sans doute le jeu Metroid le plus audacieux et le mieux réalisé à ce jour" - Lire le test complet ICI
- Forbes : 9/10 - "Globalement, Metroid Prime 4 : Beyond valait la peine d'attendre. Les nouveaux personnages ne sont pas particulièrement bavards, et on retrouve l'atmosphère mystérieuse et envoûtante de cette chasse au trésor extraterrestre que les fans de Metroid adorent, avec en prime une moto extraterrestre du plus bel effet " - Lire le test complet ICI
- Game Informer : 8,75/10 "Mes désagréments avec Beyond sont largement compensés par une expérience d'exploration de science-fiction immaculée et solide comme le roc. Découvrir tout ce que Viewros a à offrir est incroyablement gratifiant et procure une sensation inégalée d'ambiance extraterrestre " - Lire le test complet ICI
- JeuxVidéo.com : 17/20 - " Sans révolutionner la formule ni le genre, Metroid Prime 4 Beyond rappelle pourquoi Metroid en 3D reste à part et s’impose comme l’un des titres les plus importants du catalogue Nintendo en 2025, si ce n'est le plus important " - Lire le test complet ICI
- Puissance-Nintendo : 17/20 - "un retour réussi qui s'inscrit dans la droite lignée de la saga. Il ne devrait trahir aucun fan tant cet épisode respecte son matériau de base. Cependant, ceux qui attendaient de la nouveauté resteront potentiellement sur leur faim " - Lire le test complet ICI
- My Nintendo News : 8/10 - "Metroid Prime 4: Beyond est une merveille technique et un excellent jeu dans l'ensemble, mais en tant que titre Metroid et suite de certains des meilleurs jeux jamais créés, il peine à se démarquer " - Lire le test complet ICI
- GameSpot : 8/10 - "Metroid Prime 4: Beyond est inégal et désordonné à certains égards, mais dans ses meilleurs moments, il égale ou surpasse les meilleurs moments de la série " - Lire le test complet ICI
- Nintendo Insider : 8/10 - "La bonne nouvelle, c'est que les points forts de Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition l'emportent largement sur ses faiblesses qui suscitent des grognements " - Lire le test complet ICI
- Siliconera : 8/10 - "J'adore l'aspect et le gameplay de Metroid Prime 4: Beyond , mais je trouve parfois que le scénario n'est pas aussi satisfaisant et stimulant intellectuellement que celui de la trilogie originale " - Lire le test complet ICI
- IGN : 8/10 - "Même si quelques éléments sous-développés l'empêchent d'être aussi cohérent que ses prédécesseurs, Prime 4 atteint des sommets dignes du nom Metroid" - Lire le test complet ICI
- Destructoid : 7,5/10 "il s'agit d'un nouveau chapitre amusant et passionnant de Metroid qu'aucun fan ne voudra manquer. " - Lire le test complet ICI
- Games Radar + : 3,5/5 : "Être si proche de la perfection peut parfois être le sentiment le plus amer qui soit. " - Lire le test complet ICI
- Metro UK : 7/10 - "Beyond est un tel mélange d'idées bonnes et mauvaises que même aujourd'hui, nous ne savons toujours pas quoi en penser" Lire le test complet ICI
- Gameblog : 7/10 : "Hormis la présence de pouvoirs inédits, les nouveautés comme le désert et la moto ne sont pas des plus convaincantes, tout comme sa conception plus linéaire et assistée que par le passé " - Lire le test complet ICI
- VGC : 6/10 - "L'aventure est divertissante, mais elle ne retranscrit pas pleinement l'esprit des précédents opus que j'espérais retrouver. " - Lire le test complet ICI
- Gamekult : 6/10 : "C'est une évidence, Metroid Prime 4 : Beyond est le plus faible des jeux de la série des Prime." ..."Une expérience qui n'est pas la hauteur de nos grandes attentes" - Lire le test complet ICI
- Numerama : 6/10 : "L’ascenseur émotionnel est immense, et on est trimballé entre deux ressentis : celui de jouer à un jeu Switch et celui de jouer à un jeu Switch 2. Une ambivalence réelle, mais étrange pour la vue. " - Lire le test complet ICI
Et voilà, notre petit tour des tests de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition est terminé. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible dès le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cliquez-ICI pour voir une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !
Voir aussi :
- Metroid PRIME 4 BEYOND : revue de previews
- MP4: BEYOND : Rôle des amiibo détaillé
- Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective : l'artbook évènement dévoile ses 30 premières pages
- Metroid Prime 4 Beyond : les trois nouveaux amiibo se dévoilent d'un peu plus près
- Détails et images de Vai-O-La, la moto de Samus dans le nouveau Metroid Prime
_____________________________________________________________________
Et aussi : Metroid Prime Federation Force : pourquoi tant de haine ?
Et toujours :