Retro Studios à la recherche d'un Lead Producer pour Metroid Prime 4

Quand verrons nous enfin Metroid Prime 4 ? C'est la question que l'on est en droit de se poser en zieutant aujourd'hui la page Twitter du développeur Retro Studios. Depuis l'annonce en janvier 2019 de la reprise du développement par le studio Texan, aucun visuel n'a encore été dévoilé au public. Si on a pu voir en 2019 diverses campagnes de recrutement de leur part, leur page Twitter vient de s'actualiser, indiquant qu'ils étaient à la recherche d'un... Lead Producer (Producteur Principal).

Ne reste plus qu'à savoir si cette recherche suggère un changement au niveau de l'équipe de développement, ou tout simplement un renforcement de l'équipe déjà en place... Une chose est sûre, Metroid Prime 4 reste une belle arlésienne que l'on pourra aisément faire siéger aux côtés de Final Fantasy Versus XIII et Half Life 3.

We are looking for a ???????????????? ???????????????????????????????? to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg