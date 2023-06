Metroid Prime 4 : Il est désormais possible de signaler son intérêt pour le jeu sur le My Nintendo Store - Bientôt des nouvelles du jeu ?

Sans nouvelles de lui depuis le 25 janvier 2019 et sans véritable bande-annonce depuis son annonce à l'E3 2017 , Metroid Prime 4 sait se faire aussi discret que mystérieux. Le titre, rebooté en 2019 pour revenir chez les papas de sa franchise Metroid Prime, à savoir les Texans de chez Retro Studios, devrait vraisemblablement être dévoilé sous peu, étant donné qu'il est censé sortir sur la Nintendo Switch. La console qui comme vous le savez, vis probablement ses dernières années de vie en attendant sa remplaçante.

Sur le site anglais du My Nintendo Store, il est désormais possible de signaler son intérêt pour le jeu en renseignant son adresse email pour que Nintendo vous envoie un mail dès la disponibilité des réservations du jeu (voir le site du My Nintendo Store anglais en cliquant-ici). Ce qui sous-entendrait que le jeu serait probablement prêt à sortir dans les jours, semaines, mois à venir . Étant donné que Metroid Prime Remastered est sorti en février dernier , la probabilité d'une sortie de Metroid Prime 4 cette année est des plus élevées. De là à penser que nous allons bientôt voir une première bande-annonce pour Metroid Prime 4 avec sa date de sortie qui serait fixé d'ici la fin de l'année dans un Nintendo Direct dédié, disons mardi prochain, le 13 juin , il n'y a qu'un pas que nous nous garderons bien de franchir.

Source : Nintendo