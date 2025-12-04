Metroid Prime 4 Beyond : les trois nouveaux amiibo se dévoilent d'un peu plus près - Détails

En plus des détails sur Vai-O-La, la nouvelle moto de Samus (voir ici), le site officiel de Nintendo Japon nous permet de découvrir d'un peu plus près les trois nouveaux amiibo qui accompagneront la sortie du jeu. Retrouvez les images et les détails de ces trois nouveaux amiibo ci-dessous.

Samus Aran, l'une des meilleures chasseuses de primes de la galaxie. Elle porte sa combinaison Varia et et possède un cristal psychique incrusté dans son front qui lui confère des pouvoirs psychiques.

Samus, vêtue de sa combinaison Vai-O-La rouge, est à bord de Vai-O-La, un véhicule capable de se déplacer rapidement sur de vastes étendues. Cette figurine est plus large que les autres amiibo.

Sylux est un chasseur de primes qui nourrit une profonde rancœur envers la Fédération galactique et Samus. Il se tient dans une posture imposante, comme s'il voulait intimider Samus.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus d'infos sur l'histoire du jeu et la moto de Samus ICI

_____________________________________________________________________

Présentation de Metroid Prime 4: Beyond

Spécificités de Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Compatible avec le mode souris Graphismes et fréquence d'images améliorés Mode qualité/mode performance



Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition n'est compatible qu'avec la Nintendo SWITCH 2. Si vous avez acheté la version Nintendo Switch de Metroid Prime 4: Beyond, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l'achat.

Découvrez la planète Viewros...

La plus grande chasseuse de primes de la galaxie doit explorer une planète mystérieuse afin de trouver le moyen de retourner chez elle dans Metroid Prime 4: Beyond.

Visez à la souris avec les Joy-Con 2

Jouez à la souris grâce aux fonctionnalités des Joy-Con 2 ou utilisez les commandes standard. Maniez votre Joy-Con 2 comme une souris pour viser et vous déplacer avec une précision accrue.

Choisissez votre mode d'affichage

Explorez une planète Viewros aux détails sublimés avec une meilleure définition, une fréquence d'images améliorée ainsi que le support HDR pour des couleurs plus intenses.

Mode qualité Dans la station d'accueil : HDR 4K 60 ips Mode portable/sur table : HDR 1080p 60 ips

Mode performance Dans la station d'accueil : HDR 1080p 120 ips Mode portable/sur table : HDR 720p 120 ips



Privilégiez le niveau de détail graphique en jouant en mode qualité, ou optez pour le mode performance pour une expérience de jeu encore plus fluide.

La résolution à 120 ips en mode téléviseur nécessite un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La fonctionnalité HDR en mode téléviseur nécessite un écran compatible.