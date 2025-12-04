Metroid Prime 4 Beyond : Nintendo donne des détails sur Vai-O-La, la moto de Samus - Nouvelles images

Présenté en catimini dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Metroid Prime 4: Beyond n'est cependant pas passé inaperçu.

Le jeu de Retro Studios, attendu depuis plus de huit ans, a surpris pas mal de fans en dévoilant une nouveauté inattendue : une moto !

A priori, la planète Viewros sera vaste et pour l'explorer, Samus pourra utiliser une moto pour se déplacer plus vite.

Si jusqu'à présent, on ne savait pas grand chose de cette moto, si ce n'est qu'elle avait un nom, Vai-O-La, le site officiel de Nintendo Japon vient d'apporter de nouvelles précisions sur l'engin. Retrouvez le détail de ces précisions et quelques images de Vai-O-La ci-dessous. Avec en prime quelques infos sur l'histoire du jeu :

L'histoire :

Après avoir répondu à un appel à l'aide, Samus Aran se rend dans un centre de recherche de la Fédération galactique, où elle rencontre Sylux qui nourrit une profonde rancœur envers la Fédération et Samus. Mais un accident imprévu propulse Samus sur une planète inconnue, Viewros...

Infos sur Vai-O-LA

Vai-O-La est un véhicule inventé par le peuple Lamorn qui existait autrefois sur Viewros . En chevauchant Vai-O-La, vous pouvez rapidement voyager à travers la vaste étendue de la planète inconnue, Viewros De plus, vous pouvez utiliser des actions spéciales à bord pour combattre les ennemis et détruire les minerais éparpillés sur le sol pendant que vous vous frayez un chemin à travers un territoire inexploré.

Booster Augmente temporairement votre vitesse, repoussant les ennemis et brisant le minerai.

Glissade de puissance En utilisant la technique du « power slide », qui consiste à faire glisser Viola sur le côté tout en la boostant, vous pouvez éliminer une grande variété d'ennemis, de minerais et d'autres objets.

Projectile Vous pouvez tirer des projectiles qui suivent vos cibles. Ces projectiles peuvent viser jusqu'à cinq ennemis à la fois et, après les avoir attaqués, revenir comme un boomerang.

Vous pouvez invoquer Vai-O-La dès que vous êtes dans une zone disponible. Descendre de Vai-O-La vous ramènera à la perspective de Samus et vous permettra de reprendre votre exploration.

Afin de revenir vivante de la planète inconnue sur laquelle elle a été transportée, Samus doit utiliser ses nouvelles capacités psychiques et Vai-O-La pour se frayer un chemin.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails sur les trois nouveaux amiibo- Voir ICI.

Présentation de Metroid Prime 4: Beyond

La chasseuse de prime : Samus Aran La plus grande chasseuse de primes de la galaxie. Quel que soit le danger, elle est capable de surmonter tous les obstacles.

Monde : Viewros Une planète inconnue. Samus est soudainement transportée au cœur d'une jungle ancienne et verdoyante.

Objectif Explorez la mystérieuse planète pour trouver comment vous en échapper. Scannez les statues et les ruines que vous rencontrez pour trouver des indices et avancer. Affrontez les monstrueuses créatures qui peuplent les lieux.

Pouvoirs psychiques De mystérieuses capacités que Samus obtient au cours de son exploration de la planète. Maniez-les judicieusement pour surmonter les obstacles.

Les Lamorn : Amis ou ennemis ? Une civilisation qui peuplait autrefois Viewros. Ils font une demande solennelle à Samus.

Sylux - Tireur mortel Un énigmatique chasseur de primes empli d'une profonde rancune contre la Fédération Galactique... et contre Samus.



Spécificités de Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Compatible avec le mode souris Graphismes et fréquence d'images améliorés Mode qualité/mode performance

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition n'est compatible qu'avec la Nintendo SWITCH 2. Si vous avez acheté la version Nintendo Switch de Metroid Prime 4: Beyond, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l'achat. Découvrez la planète Viewros... La plus grande chasseuse de primes de la galaxie doit explorer une planète mystérieuse afin de trouver le moyen de retourner chez elle dans Metroid Prime 4: Beyond. Visez à la souris avec les Joy-Con 2 Jouez à la souris grâce aux fonctionnalités des Joy-Con 2 ou utilisez les commandes standard. Maniez votre Joy-Con 2 comme une souris pour viser et vous déplacer avec une précision accrue. Choisissez votre mode d'affichage Explorez une planète Viewros aux détails sublimés avec une meilleure définition, une fréquence d'images améliorée ainsi que le support HDR pour des couleurs plus intenses. Mode qualité Dans la station d'accueil : HDR 4K 60 ips Mode portable/sur table : HDR 1080p 60 ips

Mode performance Dans la station d'accueil : HDR 1080p 120 ips Mode portable/sur table : HDR 720p 120 ips

Privilégiez le niveau de détail graphique en jouant en mode qualité, ou optez pour le mode performance pour une expérience de jeu encore plus fluide. La résolution à 120 ips en mode téléviseur nécessite un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fonctionnalité HDR en mode téléviseur nécessite un écran compatible.

Source : Nintendo