Metroid Prime 4 : BEYOND : le rôle des amiibo dévoilé - Un coup d'oeil sur le magnifique amiibo Samus et Vai-O-La

Nintendo vient de publier une nouvelle vidéo de présentation de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition qui détaille différents éléments du jeu et dévoile notamment le rôle des trois nouveaux amiibo Metroid (dont deux sont déjà disponibles). Retrouvez ci-dessous ce que chaque nouvel amiibo pourra débloquer une fois arrivé à un certain "point" du jeu.

L'amiibo Samus Aran (disponible) déploie "un bouclier d'énergie qui absorbe les dégâts"

(disponible) déploie "un bouclier d'énergie qui absorbe les dégâts" L'amiibo Samus et Vai-O-La (disponible) "débloque de nouvelles apparences pour la Vai-O-La"

(disponible) "débloque de nouvelles apparences pour la Vai-O-La" L'amiibo Sylux (disponible le 4 décembre 2025 ) "débloque une scène cinématique en avance"

Ces trois nouvelles figurines viennent agrandir la collection des amiibo Metroid .

Si amiibo Samus Aran ressemble beaucoup à d'autres figurines de Samus, l'amiibo Samus et Vai-O-La est pour le moins spectaculaire.

Alors que l'ajout de cette moto divise la communauté, et pas seulement à cause du désert qui semble vide, difficile de ne pas craquer sur cet amiibo magnifique. En tout cas, nous n'avons pas pu résister. Si vous voulez voir, de plus près, à quoi, il ressemble, retrouvez quelques photos de l'amiibo Samus et Vai-O-La sur cette page. Enjoy.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

