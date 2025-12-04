Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective : l'artbook évènement dévoile ses 30 premières pages

En attendant la sortie de Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo nous fait parcourir les 30 premières pages du livre événement, Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective attendu le 28 octobre prochain aux Etats-Unis (et bientôt en Europe).

En attendant des détails sur l'arrivée du livre en France, retrouvez sa présentation, une vidéo et les 30 pages dévoilées en avant-première. Vous pouvez télécharger cet aperçu ICI.

Plus d'info sur le site de Piggyback.

Ce recueil visuel célèbre l'art de la série Metroid Prime couvrant le jeu original, ses deux suites et la version remasterisée, avec des contributions exclusives des développeurs du jeu, Développé en collaboration avec Nintendo et Retro Studios, ce livre d'art présente des dessins conceptuels, des croquis et diverses illustrations de la série Metroid Prime. Riche d'une riche collection d'illustrations de haute qualité, cette anthologie à couverture rigide retrace plus de 20 ans de développement de Metroid Prime et inclut des commentaires exclusifs du producteur de Nintendo, Kensuke Tanabe, ainsi que des prestigieux Retro Studios. Imprimé sur du papier d'art premium, ce livre est relié avec une somptueuse couverture rigide en toile ornée d'une feuille métallique gravée de Samus.

Couvertures de Metroid Prime, Metroid Prime 2 : Echoes, Metroid Prime 3 : Corruption et Metroid Prime Remastered

Inclut une préface du producteur de Metroid Prime, Kensuke Tanabe

Présente une vaste gamme d'œuvres d'art et de croquis de haute qualité des développeurs

Livré avec des introductions exclusives écrites par Retro Studios pour chaque jeu

Des dizaines de notes du producteur offrent des commentaires, des idées et des anecdotes sur les œuvres présentées

Reliure cousue, avec une couverture rigide en tissu somptueuse comportant une feuille métallique Samus gravée et imprimée sur du papier d'art de haute qualité

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus d'infos sur l'histoire du jeu et la moto de Samus ICI

Présentation de Metroid Prime 4: Beyond

La chasseuse de prime : Samus Aran La plus grande chasseuse de primes de la galaxie. Quel que soit le danger, elle est capable de surmonter tous les obstacles.

Monde : Viewros Une planète inconnue. Samus est soudainement transportée au cœur d'une jungle ancienne et verdoyante.

Objectif Explorez la mystérieuse planète pour trouver comment vous en échapper. Scannez les statues et les ruines que vous rencontrez pour trouver des indices et avancer. Affrontez les monstrueuses créatures qui peuplent les lieux.

Pouvoirs psychiques De mystérieuses capacités que Samus obtient au cours de son exploration de la planète. Maniez-les judicieusement pour surmonter les obstacles.

Les Lamorn : Amis ou ennemis ? Une civilisation qui peuplait autrefois Viewros. Ils font une demande solennelle à Samus.

Sylux - Tireur mortel Un énigmatique chasseur de primes empli d'une profonde rancune contre la Fédération Galactique... et contre Samus.



Spécificités de Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Compatible avec le mode souris Graphismes et fréquence d'images améliorés Mode qualité/mode performance

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition n'est compatible qu'avec la Nintendo SWITCH 2. Si vous avez acheté la version Nintendo Switch de Metroid Prime 4: Beyond, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l'achat. Découvrez la planète Viewros... La plus grande chasseuse de primes de la galaxie doit explorer une planète mystérieuse afin de trouver le moyen de retourner chez elle dans Metroid Prime 4: Beyond. Visez à la souris avec les Joy-Con 2 Jouez à la souris grâce aux fonctionnalités des Joy-Con 2 ou utilisez les commandes standard. Maniez votre Joy-Con 2 comme une souris pour viser et vous déplacer avec une précision accrue. Choisissez votre mode d'affichage Explorez une planète Viewros aux détails sublimés avec une meilleure définition, une fréquence d'images améliorée ainsi que le support HDR pour des couleurs plus intenses. Mode qualité Dans la station d'accueil : HDR 4K 60 ips Mode portable/sur table : HDR 1080p 60 ips

Mode performance Dans la station d'accueil : HDR 1080p 120 ips Mode portable/sur table : HDR 720p 120 ips

Privilégiez le niveau de détail graphique en jouant en mode qualité, ou optez pour le mode performance pour une expérience de jeu encore plus fluide. La résolution à 120 ips en mode téléviseur nécessite un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fonctionnalité HDR en mode téléviseur nécessite un écran compatible.

