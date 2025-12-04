Metroid Prime 4 : Beyond se dévoile avec des vidéos de gameplay

Enfin ! Metroid Prime 4: Beyond sort dans moins de trois semaines ... Encore un peu de patience mais ça devrait aller sachant qu'on poireaute depuis plus de huit ans.

C'est la dernière ligne droite, et on espère tous découvrir un opus digne de la trilogie originale, quand bien même il s'agit d'un jeu Switch 1...

Pour mémoire, Metroid Prime 3 : Corruption sorti en 2007 avait su surprendre et se montrer à la hauteur des productions vidéoludiques de son époque, alors même qu'il s'agissait d'un jeu Wii.

D'ailleurs, l'analogie avec Metroid Prime 3 : Corruption semble pertinente au vu du trailer de présentation que Nintendo vient de publier (que vous pouvez voir ICI) et des premiers aperçus publiés sur le net

En effet, Metroid Prime 4: Beyond semble adopter une nouvelle fois une narration très cinématographique avec des dialogues in-game, des cinématiques et une intrigue à rebondissements. Petite nouveauté toutefois : le monde ouvert. Les lieux que Samus devra explorer étant entourés d'un vaste désert à explorer, à pied ou en moto.

En complément à notre "Revue de previews (à lire ICI), retrouvez quelques vidéos de gameplay dénichées sur le net. Enjoy.

Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive !

