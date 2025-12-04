Metroid Prime 4 : Beyond : les premières critiques sont là - Notre revue de previews sur Nintendo SWITCH 2

Metroid Prime 4: Beyond sort le mois prochain mais déjà plusieurs médias, sites internet et YouTubeurs ont pu mettre la main dessus et jouer plus d'un heure de jeu.

Le titre est en démo depuis plusieurs mois déjà mais cette fois-ci, les heureux élus ont pu aller bien plus loin que la séquence d'intro que l'on connait, en arpentant la Jungle Furieuse de la planète Viewros sur laquelle Samus se retrouve mystérieusement transportée et, comme d'habitude, privée de quasiment toutes ses capacités...

Alors, que dire ? Si ce n'est que les previews sont assez enthousiastes- alors que beaucoup de testeurs reconnaissent qu'ils partaient défaitistes.

Ce serait une claque technique et le plus beau jeu de la Switch 2 (malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu Switch 1) avec des environnements "époustouflants". Le titre serait à la fois classique et surprenant, renouant avec le gameplay inhérent aux Metroid Prime (comme la nécessité de scanner à tout vas) mais incluant de nombreuses nouveautés, notamment les nouvelles capacités "psychiques" de Samus parfaitement utilisées dans les nombreuses énigmes du jeu.

Metroid Prime 4: Beyond serait parfois très surprenant avec des scènes tantôt "macabres", tantôt "loufoques"... A ce propos, le jeu inclurait un personnage inattendu, bavard et "comique" à la Jar Jar Binks, que pas mal de testeurs ont trouvé très agaçant et pas franchement raccord avec l'ADN de la franchise. Mais attention, pas de panique. Dans le même temps, la plupart des previews relèvent que l'ambiance mystérieuse et le sentiment de solitude qui ont fait le succès de la série Prime sont bien présents.

Pour l'instant, Nintendo a demandé aux testeurs de garder l'histoire du jeu, secrète. Tout ce que l'on sait c'est que Samus se retrouve projetée sur cette planète inconnue ou elle est accueillie comme "l'élue" et doit partir à la recherche de clés.

A ce stade, l'intrigue promet de nombreux rebondissements notamment grâce à divers personnages et à de nombreux dialogues parlés, même si, à priori, Samus ne parle toujours pas (ou peu). La bande son, et notamment la musique serait trippante et partie intégrante du plaisir de jouer.

Parmi les points qui divisent et inquiètent, outre les (trop) nombreux dialogues parlés et l'humour "à la Marvel", certains se demandent se que donnera le "désert ouvert" et le gameplay à la moto (que pour l'instant, Nintendo garde au chaud) Le gameplay a la souris est par ailleurs diversement apprécié. Il n'est pas très convaincant selon certains, alors que d'autres estiment qu'il faut l'utiliser avec parcimonie en fonction des situations (sachant que l'on peut changer de gameplay à la foulée sans passer par un menu) et que d'autres l'adorent. Certains craignent aussi que le jeu soit trop cinématographique et dirigiste avec une exploration finalement limitée...

A l'arrivée, malgré de nombreuses inconnues et quelques réserves, la majorité des testeurs ont hâte de continuer leur aventure dans le jeu final, une fois celui-ci sorti.

Alors est-ce que Metroid Prime 4: Beyond sera finalement à la hauteur des attentes qu'il suscite (depuis huit ans !) Encore un peu de patience... En attendant, retrouvez un florilège des previews récemment publiés avec un extrait et un lien pour les lire. Enjoy.

--------------------------------------------------------------------------------

Revue de previews de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition

Et voilà, notre petit tour des previews de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition est terminé. En attendant de pouvoir mettre la main dessus, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cliquez-ICI pour voir une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Voir aussi :​

_____________________________________________________________________

Nintendo Switch 2 : les meilleurs jeux de novembre 2025

Et toujours :