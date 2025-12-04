Metroid Prime 4 : Beyond : les premières critiques sont là - Notre revue de previews sur Nintendo SWITCH 2
Metroid Prime 4: Beyond sort le mois prochain mais déjà plusieurs médias, sites internet et YouTubeurs ont pu mettre la main dessus et jouer plus d'un heure de jeu.
Le titre est en démo depuis plusieurs mois déjà mais cette fois-ci, les heureux élus ont pu aller bien plus loin que la séquence d'intro que l'on connait, en arpentant la Jungle Furieuse de la planète Viewros sur laquelle Samus se retrouve mystérieusement transportée et, comme d'habitude, privée de quasiment toutes ses capacités...
Alors, que dire ? Si ce n'est que les previews sont assez enthousiastes- alors que beaucoup de testeurs reconnaissent qu'ils partaient défaitistes.
Ce serait une claque technique et le plus beau jeu de la Switch 2 (malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu Switch 1) avec des environnements "époustouflants". Le titre serait à la fois classique et surprenant, renouant avec le gameplay inhérent aux Metroid Prime (comme la nécessité de scanner à tout vas) mais incluant de nombreuses nouveautés, notamment les nouvelles capacités "psychiques" de Samus parfaitement utilisées dans les nombreuses énigmes du jeu.
Metroid Prime 4: Beyond serait parfois très surprenant avec des scènes tantôt "macabres", tantôt "loufoques"... A ce propos, le jeu inclurait un personnage inattendu, bavard et "comique" à la Jar Jar Binks, que pas mal de testeurs ont trouvé très agaçant et pas franchement raccord avec l'ADN de la franchise. Mais attention, pas de panique. Dans le même temps, la plupart des previews relèvent que l'ambiance mystérieuse et le sentiment de solitude qui ont fait le succès de la série Prime sont bien présents.
Pour l'instant, Nintendo a demandé aux testeurs de garder l'histoire du jeu, secrète. Tout ce que l'on sait c'est que Samus se retrouve projetée sur cette planète inconnue ou elle est accueillie comme "l'élue" et doit partir à la recherche de clés.
A ce stade, l'intrigue promet de nombreux rebondissements notamment grâce à divers personnages et à de nombreux dialogues parlés, même si, à priori, Samus ne parle toujours pas (ou peu). La bande son, et notamment la musique serait trippante et partie intégrante du plaisir de jouer.
Parmi les points qui divisent et inquiètent, outre les (trop) nombreux dialogues parlés et l'humour "à la Marvel", certains se demandent se que donnera le "désert ouvert" et le gameplay à la moto (que pour l'instant, Nintendo garde au chaud) Le gameplay a la souris est par ailleurs diversement apprécié. Il n'est pas très convaincant selon certains, alors que d'autres estiment qu'il faut l'utiliser avec parcimonie en fonction des situations (sachant que l'on peut changer de gameplay à la foulée sans passer par un menu) et que d'autres l'adorent. Certains craignent aussi que le jeu soit trop cinématographique et dirigiste avec une exploration finalement limitée...
A l'arrivée, malgré de nombreuses inconnues et quelques réserves, la majorité des testeurs ont hâte de continuer leur aventure dans le jeu final, une fois celui-ci sorti.
Alors est-ce que Metroid Prime 4: Beyond sera finalement à la hauteur des attentes qu'il suscite (depuis huit ans !) Encore un peu de patience... En attendant, retrouvez un florilège des previews récemment publiés avec un extrait et un lien pour les lire. Enjoy.
Revue de previews de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition
- Eurogamer : " J'ai apprécié les énigmes, les fusillades, et j'ai beaucoup aimé les options de contrôle et le style visuel du jeu. Cependant, cette anticipation est désormais teintée d'une grande inquiétude quant à la possibilité que l'atmosphère habituellement glorieuse de Metroid soit détruite, comme des lettres gravées sur un bâtonnet de sucre d'orge." - Lire la preview complète ICI
- Polygon : "La première heure de Metroid Prime 4 nous rappelle avec force : des millions d'imitateurs peuvent dominer les classements, mais le terme « Metroidvania » contient « Metroid » pour une raison." - Lire la preview complète ICI
- The Gamer : "J'ai adoré les tirs satisfaisants et l'univers captivant qui m'ont convaincu d'être là dès le premier jour, mais une grande partie de ce que j'ai vu m'a laissé plus de questions et d'inquiétudes que de réponses," - Lire la preview complète ICI
- Nintendo Life : "Le moteur d'éclairage n'est pas toujours à la hauteur (comme on peut le constater dans les bandes-annonces se déroulant dans une zone désertique, malheureusement absente de cet aperçu), mais quand il l'est, c'est vraiment exceptionnel . La conception sonore est également remarquable, notamment la bande originale. Cette ambiance mystérieuse et solitaire, si caractéristique de la série Prime, est pleinement présente, et j'en suis infiniment reconnaissant." - Lire la preview complète ICI
- Rolling Stone : "Visuellement, le jeu est magnifique : les panoramas à couper le souffle s’étendent à perte de vue depuis le bord des falaises, et de petits effets de particules animent l’air. L’éclairage est également très réussi, avec des effets de halo et des rayons de soleil qui filtrent à travers la visière de Samus, ainsi que le retour occasionnel du reflet de son visage dans le verre de son casque" - Lire la preview complète ICI
- Tech Radar : "Comme on pouvait s'y attendre, Prime 4 : Beyond fait la part belle à la résolution d'énigmes , et la maîtrise de nouvelles capacités, comme le contrôle de la trajectoire des rayons, sera cruciale pour surmonter les nombreux défis. L'équilibre entre les phases de réflexion et les combats à la première personne, dynamiques et intuitifs, est bien dosé : à la fois familiers et peaufinés" - Lire la preview complète ICI
- JeuxVideo.com : "Metroid Prime 4 : Beyond promet donc surtout de galvaniser le joueur à travers énigmes et puzzles, sous différentes formes, dans une aventure portée par l’exploration rythmée par des séquences de tirs multiples contre les ennemis." - Lire la preview complète ICI
- ActuGaming : "Le titre impressionne par son confort de jeu et son niveau d’optimisation, avec plusieurs options pensées pour s’adapter à tous les profils de joueurs. Nous avons rejoué à l’introduction en mode portable, et bien que celle-ci tienne parfaitement la route, il s’agit sans doute de l’un des rares jeux que l’on vous conseillera de découvrir absolument en mode docké." - Lire la preview complète ICI
- Gamekult : "Rien de bien nouveau dans la dynamique globale du jeu, mis à part les pouvoirs déjà mentionnés, et on est totalement en terrain connu, que ce soit dans le feeling, l’exploration, ou même la musique. Les vieux de la vieille n’apprécieront peut-être pas le fait que lorsque l'on débloque la mine de morphball, cela nous donne aussi accès à un saut, histoire d’éviter la technique classique de la mine pour sauter. " - Lire la preview complète ICI
- Gameblog : "Cette impatience de découvrir Metroid Prime 4 dans son intégralité est aussi due à un gameplay calibré avec soin. Notre preview nous a donné un aperçu d’une expérience qui prend trois formes différentes : les combats, l’exploration et les puzzles. Un combo qui a déjà fait ses preuves dans les précédents volets de la licence, avec cette fois une part plus importante portée à la résolution d’énigmes environnementales." - Lire la preview complète ICI
Et voilà, notre petit tour des previews de Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition est terminé. En attendant de pouvoir mettre la main dessus, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cliquez-ICI pour voir une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !
